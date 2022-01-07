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    Токаєв повідомив, скільки часу в Казахстані пробудуть «миротворці»

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    Президент Казахстану розкрив термін перебування військ ОДКБ у республіці - Токаєв повідомив, скільки часу в Казахстані пробудуть «миротворці»
    Президент Казахстану розкрив термін перебування військ ОДКБ у республіці
    фото з відкритих джерел

    Силовики з іноземних країн пробудуть в країні до стабілізації ситуації

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

    «Було розгорнуто миротворчі війська у складі багатонаціональних сил країн – учасниць ОДКБ, і вони залишаться на короткий період до стабілізації ситуації в Казахстані», – написав він.

    Нагадаємо, так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

    Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

    Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

    Сьогодні президент Казахстану наказав силовикам стріляти на ураження у протестувальників.

    Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

    Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

    Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

    5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

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    Теги: Казахстан протест Twitter Касим-Жомарт Токаєв
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    Токаєв повідомив, скільки часу в Казахстані пробудуть «миротворці»