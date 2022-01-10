Президент Казахстану повідомив про наслідки протестів у країні

Токаєв запропонує новий склад уряду

Під час масових акцій протестів у Казахстані понад 8 тис. людей були затримані, а також вилучено 116 одиниць зброї. Про це заявив президент країни Касим-Жомарт Токаєв на онлайн-засіданні Ради колективної безпеки за участю глав держав ОДКБ.

«На сьогодні в органи поліції доставлено близько 8 тис. людей. Правоохоронним і спеціальними органами перевіряється їхня причетність до актів тероризму, вбивства, мародерства та інших злочинів. Також вилучено 116 одиниць зброї. Операція продовжується, корегуються плани з виявлення бойовиків, що переховуються, які застосовують нову тактику маскування», – заявив Токаєв.

Він також наголосив, що завтра запропонує новий склад уряду. «Завтра я внесу в парламент пропозицію щодо нового складу уряду і поставлю конкретні завдання з вирішення проблем у соціально-економічній сфері», – додав президент Казахстану.

Токаєв уточнив, що під час придушення акцій протестів у Казахстані загинуло 16 силовиків. «Під час проведення операції загинуло 16 співробітників силових структур, понад 1300 отримали поранення. На жаль є жертви серед мирного населення, точні цифри не відомі» – зазначив Токаєв.

Водночас президент Казахстану заявив про спроби поставити під сумнів легітимність уведення сил ОДКБ. Токаєв пояснив це відсутністю достовірної інформації та нерозумінням усієї ситуації.

На його думку, в окремих випадках у міжнародному співтоваристві, включаючи закордонні ЗМІ, має місце абсолютно неправильне тлумачення застосування сил ОДКБ, так і аналіз ситуації в Казахстані. «У країні наразі у рамках миротворчої місії ОДКБ розгорнуто 2030 осіб та 250 одиниць техніки», – повідомив президент Казахстану.

Нагадаємо, влада країни заявила, що події у Казахстані слід розцінювати як гібридну терористичну атаку.

Сьогодні, 10 січня, в країні оголошено загальнонаціональний траур.

Раніше МОЗ Казахстану назвав «технічною помилкою» дані про понад сотню загиблих на протестах. Напередодні із Казахстану в Київ прибув літак: пасажири розказали, що відбувається в країні.

До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ. Також стало відомо, скільки людей загинули від початку протестів у Казахстані.

Як повідомлялося, Bellingcat запустив базу даних для відстеження польотів з Казахстану та до нього.

Кілька днів тому ЄС заявив, щоготовий допомогти Казахстану – Боррель.