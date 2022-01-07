Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю

Мітинги в Казахтані вгамовуватимуть силовики Путіна та Лукашенка

Військові з інших країн зможуть застосовувати силу щодо учасників протестів

У Казахстані вже декілька днів не вщухають масштабні акції протесту. В ОДКБ заявили, що військовим дозволено застосовувати зброю. Про це пише «Риа Новости».

Про це розповів генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку Станіслав Зась.

Зокрема, він відповів на запитання, чи будуть вони стріляти під час захисту держоб'єктів.

«Так, в цьому випадку буде застосовуватися зброя. Такі права у військовослужбовців колективних миротворчих сил є», – повідомив генсек ОДКБ.

У міністерстві внутрішніх справ Казахстану назвали жорсткі протистояння з мітингувальниками «антитерористичною операцією». Там пригрозили знищенням озброєним протестувальникам.

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Токаєв повідомив, що проситиме РФ та Білорусь ввести війська в Казахстан.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

Як відомо, у Казахстан вже прибули російські та білоруські десантники.

Згодом стало відомо, що США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.