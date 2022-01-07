Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану

Військові вирушають з аеродромів у Московській, Іванівській, Ульяновській областях

Літаки військово-транспортної авіації Росії ведуть перекидання основних сил свого контингенту сил ОДКБ на територію Казахстану з аеродромів у Московській, Іванівській та Ульянівській областях. Про це повідомляє агентство Reuters.

«З аеродромів у Московській, Іванівській, Ульяновській областях продовжується перекидання основних сил російського контингенту миротворчих сил ОДКБ на територію Республіки Казахстан. Підрозділи Повітряно-десантних військ зі складу російського контингенту миротворчих сил ОДКБ, які вчинили раніше марші, знаходяться на аеродромах навантаження «Чкаловський», «Іваново-Північний», «Ульяновськ-Східний».

У даний час підрозділи ВДВ вантажать штатну техніку та озброєння.

«Підрозділи зі складу російського миротворчого контингенту, що раніше прибули на територію Республіки Казахстан, приступили до виконання поставлених завдань та забезпечення прийому та розгортання основних сил миротворчого контингенту», – йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Як раніше повідомлялося, у Казахстан прибули російські та білоруські десантники

Нагадаємо, депутат Державної думи Російської Федерації від путінської партії «Єдина Росія» Султан Хамзаєв виступив за проведення референдуму про «возз'єднання Казахстану з історичною батьківщиною – Росією».

Раніше стало відомо, що літаки військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії розпочали перекидання до Казахстану своєї частини «миротворчого контингенту».

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.