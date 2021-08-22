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    Догоджає Путіну? Меркель у Києві відповіла на звинувачення

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    Меркель вважає анексію Криму Росією порушенням міжнародного права - Догоджає Путіну? Меркель у Києві відповіла на звинувачення
    Меркель вважає анексію Криму Росією порушенням міжнародного права
    Фото з відкритих джерел

    Канцлерка Німеччини відреагувала на звинувачення в бажанні «догодити» Росії

    Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що її неучасть в інавгураційному саміті «Кримської платформи» з деокупації півострова, який відбудеться 23 серпня в Києві, не свідчить про спроби «догодити» Росії. Про це Меркель сказала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, пише УНІАН.

    Зокрема, канцлерка відповіла на запитання, чому вона особисто не братиме участі в саміті «Кримської платформи» і чи не свідчить це про те, що вона хоче догодити Росії?

    «Ні, це не свідчить про те. Я тільки що чітко сказала, що анексію Криму ми вважаємо порушенням міжнародного права. І тут нічого не змінилося», – заявила Меркель.

    Вона сказала, що сьогоднішній її візит до Києва за день до проведення саміту «Кримської платформи» стосується того, щоб «мати можливість обговорити і питання Мінських домовленостей» і «Нормандського формату».

    «Це такий прощальний двосторонній візит. Напевно, я в якості Федерального канцлера вже не приїду», – сказала Меркель.

    Вона нагадала, що спочатку на «Кримську платформу» планувався візит Міністра закордонних справ Хайко Мааса, але замість нього приїде міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайер.

    «Те, що наш міністр закордонних справ не приїде – не пов'язано з нашими відносинами з Росією, але з тим, яка ситуація зараз склалася в Афганістані», – сказала Меркель.

    Нагадаємо, канцлерка Німеччини отримала найвищу державну нагороду України для іноземців.

    Сьогодні у Маріїнському палаці в Києві відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського та Федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

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    Теги: Київ міністр Ангела Меркель
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    Догоджає Путіну? Меркель у Києві відповіла на звинувачення