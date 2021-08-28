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    Російська агресія в Україні. Американський дипломат визнав, що Меркель не була відвертою

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    Курт Волкер:&nbsp;Німеччина могла б зробити більше під керівництвом Меркель, щоб дати відсіч Росії - Російська агресія в Україні. Американський дипломат визнав, що Меркель не була відвертою

    Курт Волкер: Німеччина могла б зробити більше під керівництвом Меркель, щоб дати відсіч Росії

    Фото AFP

    «Німеччина могла б зробити більше під її керівництвом, щоб дати відсіч»

    Канцлерка Німеччини Ангела Меркель мала б бути більш відвертою та прямою щодо російської агресії та поведінки РФ у Європі. Проте заслуга Меркель у тому, що вона не піддалася на пропозиції скасувати антиросійські санкції. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

    Американський дипломат прокоментував критичні закиди, які лунають у бік Меркель щодо запуску «Північного потоку – 2» та її відмову взяти участь у саміті «Кримської платформи».

    «Я погоджуюся з деякою критикою, що Меркель мала б бути більш відвертою та прямою щодо російської агресії та злісної поведінки у Європі. Німеччина могла б зробити більше під її керівництвом, щоб дати відсіч. Водночас вона є відповідальною за те, що хоч якийсь опір Росії існував. Це режим санкцій», – наголосив Курт Волкер.

    Він нагадав, що завжди були країни, які відкрито виступали за скасування санкцій, коли Росія нічого не робила.

    «Але Меркель не відступала та зберігала ці санкції, а також дипломатичний формат, намагаючись дати відсіч Росії. Тому треба визнавати ці її заслуги, хоча я хотів би бачити більше позитиву в її діях», – сказав колишній спецпредставник Держдепу з питань Україні.

    До слова, у ЄС вважають, що «Газпрому» доведеться продати «Північний потік – 2» незалежному операторові, щоб газогін відповідав Газовій директиві Євросоюзу.

    Нагадаємо, вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.

    Як заявив президент України Володимир Зеленський, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України.

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    Теги: ЄС Росія Німеччина санкції Ангела Меркель Курт Волкер
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    Російська агресія в Україні. Американський дипломат визнав, що Меркель не була відвертою