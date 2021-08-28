Російська агресія в Україні. Американський дипломат визнав, що Меркель не була відвертою

Курт Волкер: Німеччина могла б зробити більше під керівництвом Меркель, щоб дати відсіч Росії

«Німеччина могла б зробити більше під її керівництвом, щоб дати відсіч»

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель мала б бути більш відвертою та прямою щодо російської агресії та поведінки РФ у Європі. Проте заслуга Меркель у тому, що вона не піддалася на пропозиції скасувати антиросійські санкції. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Американський дипломат прокоментував критичні закиди, які лунають у бік Меркель щодо запуску «Північного потоку – 2» та її відмову взяти участь у саміті «Кримської платформи».

«Я погоджуюся з деякою критикою, що Меркель мала б бути більш відвертою та прямою щодо російської агресії та злісної поведінки у Європі. Німеччина могла б зробити більше під її керівництвом, щоб дати відсіч. Водночас вона є відповідальною за те, що хоч якийсь опір Росії існував. Це режим санкцій», – наголосив Курт Волкер.

Він нагадав, що завжди були країни, які відкрито виступали за скасування санкцій, коли Росія нічого не робила.

«Але Меркель не відступала та зберігала ці санкції, а також дипломатичний формат, намагаючись дати відсіч Росії. Тому треба визнавати ці її заслуги, хоча я хотів би бачити більше позитиву в її діях», – сказав колишній спецпредставник Держдепу з питань Україні.

До слова, у ЄС вважають, що «Газпрому» доведеться продати «Північний потік – 2» незалежному операторові, щоб газогін відповідав Газовій директиві Євросоюзу.

Нагадаємо, вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України.