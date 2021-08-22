Зеленський нагородив Меркель орденом Свободи

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель сьогодні зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським

Канцлерка Німеччини отримала найвищу державну нагороду України для іноземців

Президент України Володимир Зеленський нагородив канцлерку Німеччини орденом Свободи. Це найвища державна нагорода України, якою можуть бути нагороджені іноземці. Про це йдеться у відповідному указі.

«За видатні особисті заслуги у зміцненні українсько-німецького міждержавного співробітництва, підтримці державного суверенітету і територіальної цілісності України постановляю Нагородити орденом Свободи Федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель», – йдеться в документі.

Зазначимо, що орден Свободи вручається за заслуги в утвердженні суверенітету України.

Орден був заснований 10 квітня 2008 року, а 20 травня був затверджений його статут. 29 вересня 2008 року першим кавалером ордена став король Швеції Карл XVI Густав.

Серед інших кавалерів-колишній президент Франції Франсуа Олланд, перший президент України Леонід Кравчук, колишній президент Литви Даля Грібаускайте, сенатор США Джон Маккейн, віце-президент США Джо Байден, Мустафа Джемілєв і Константинопольський Патріарх Варфоломій.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленским у Києві назвала терміни відмови Європи від російського газу.

Читайте також: