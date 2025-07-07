Зеленський анонсував додаткове фінансування для виробництва українських дронів

Глава України та премʼєр Британії провели розмову, під час якої обговорили очікування від зустрічі «коаліції охочих»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Зокрема, йшлося про додаткове фінансування для виробництва дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі українського лідера.

«Говорили про додаткове фінансування вже цього місяця для нашого внутрішнього виробництва дронів, передусім перехоплювачів», – каже президент.

За словами Зеленського, політики скоординували спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування від зустрічі «коаліції охочих», яка відбудеться в Римі вже за кілька днів. Триває робота над тим, щоб рішення були максимально сильними. Йдеться про зміцнення ППО, економічний тиск на Росію, санкції, безпеку в Чорному морі. «Домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема «Рамштайн». Захисту життя має бути більше», – зазначив він.

Нагадаємо, 10–11 липня у Римі відбудеться Міжнародна конференція з відновлення України URC2025. Це буде четвертий за чисельністю захід, що продовжуватиме серію політичних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України з початку повномасштабної війни агресії Росії проти України.

Уряди, міжнародні організації, фінансові установи, підприємства, регіони, муніципалітети та громадянське суспільство зберуться разом, об'єднані спільним зобов'язанням зміцнювати стійкість України стільки, скільки буде потрібно. Учасники представлятимуть різні групи зацікавлених сторін, демонструючи свою тверду відданість майбутньому України.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський обговорив заміну нинішнього посла України в США під час телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом 4 липня. У матеріалі Bloomberg йдеться, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посла України у Вашингтоні разом із віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.

До слова, британські та французькі офіційні особи, які раніше розробляли плани щодо розміщення миротворчих сил в Україні, переключили свою увагу на підтримку довгострокової оборони Києва від російського вторгнення без повноцінної підтримки США. Таке рішення ухвалено на тлі зростаючого занепокоєння, що Дональд Трамп виконає свою погрозу відмовитися від ролі посередника та припинить допомогу Україні.