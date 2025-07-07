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Зеленський і Трамп обговорювали заміну посла України в США: хто серед кандидатів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський і Трамп обговорювали заміну посла України в США: хто серед кандидатів
4 липня Зеленський та Трамп провели телефонну розмову
фото: Офіс президента

Bloomberg: Зеленський доручив своєму Міністерству закордонних справ обговорити з американською стороною призначення наступного посла України

Президент Володимир Зеленський обговорив заміну нинішнього посла України в США під час телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом 4 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У матеріалі йдеться, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посла України у Вашингтоні разом із віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.

За словами джерела, Зеленський доручив своєму Міністерству закордонних справ обговорити з американською стороною призначення наступного посла України.

Зауважимо, що наразі Оксана Маркарова є послом України у США

Нагадаємо, дискусії про потенційну заміну Маркарової почалися у 2024 році після вересневого візиту Зеленського на завод боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія. Цей захід викликав критику з боку республіканців, зокрема спікера Палати представників США Майка Джонсона. Він зажадав негайного звільнення Маркарової, натякаючи, що візит мав передвиборчий характер, нібито на підтримку демократів.

Пізніше республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів. 

До слова, The Washington Post писав, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатів на заміну посла України в Сполучених Штатах Америки. За словами українського чиновника, ім'я якого не називається, Зеленський зараз переглядає кандидатів на заміну посла України у США Оксани Маркарової.

Раніше Зеленський заявив, що не збирається обговорювати зі спікером Палати представників Конгресу США Майклом Джонсоном питання щодо звільнення українського посла Оксани Маркарової.

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Теги: США Дональд Трамп посол Володимир Зеленський Оксана Маркарова

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