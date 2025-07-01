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СБУ уразила завод «Купол», Путін провів розмову з Макроном. Головне за 1 липня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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СБУ уразила завод «Купол», Путін провів розмову з Макроном. Головне за 1 липня
Російський диктатор Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову
колаж: glavcom.ua

Далекобійні дрони Служби безпеки завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу «Купол»

Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу для РФ, Іран вручив Україні ноту протесту, Путін провів телефонну розмову з Макроном, СБУ уразила російський завод «Купол». «Главком» склав добірку новин 1 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу для РФ

Президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

За словами глави України, угода була підписана нещодавно між нашою державою та Радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес створення трибуналу.

«Доручив також якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законодавчі зміни, щоб з нашого боку все було забезпечено на сто відсотків заради повної реалізації угоди про створення трибуналу. Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно. Очікую і на швидке представлення командами Міністерства закордонних справ України та Офісу відповідного графіка роботи з партнерами для імплементації угоди про створення трибуналу та фактичного запуску інституції», – каже він.

Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали у Страсбурзі угоду про створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. За словами генсека Ради Європи Алена Берсе, після підписання угоди розпочнуться переговори щодо розширеної часткової угоди, «щоб якомога більше країн могли приєднатися, підтримати та допомогти в управлінні трибуналом».

Спеціальний трибунал матиме мандат переслідувати високопосадовців за злочин агресії – тобто за рішення застосувати збройну силу проти іншої держави, що є порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Іран вручив Україні ноту протесту

Міністерство закордонних справ Ірану вручило ноту протесту голові української дипломатичної місії в Тегерані Кирилу Позднякову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Isna.

Зазначається, що МЗС Ірану викликало українського дипломата викликали через начебто необґрунтовані заяви деяких українських чиновників про війну на Близькому Сході, однак не уточнило про кого саме мова. Іран заявив, що українська влада «ігнорує міжнародні юридичні зобов'язання України щодо дотримання принципів і цілей Статуту ООН, а також чотирьох Женевських конвенцій». Тегеран звинуватив Київ у підтримці «військової агресії Ізраїлю».

Так, Міністерство закордонних справ Ірану висловило «рішучий протест» тимчасовому повіреному у справах України. Тим часом Поздняков пообіцяв найближчим часом передати ноту протесту українському уряду.

Варто зазначити, що Іран з початку повномасштабної війни активного допомагає Росії продовжувати агресію проти України, передаючи окупантам зброю, зокрема «Шахеди» та ракети.

Путін провів телефонну розмову з Макроном

Сьогодні, 1 липня, російський диктатор Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Це їхній перший контакт з 2022 року, про який відомо публічно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Макрон та Путін детально обговорили ситуацію на Близькому Сході в контексті ірано-ізраїльської конфронтації та американських ударів по іранських ядерних об'єктах.

За словами російських ЗМІ, Путін і Макрон наголосили на «особливій відповідальності Росії та Франції як постійних членів РБ ООН у підтримці миру і безпеки, а також у збереженні глобального режиму ядерного нерозповсюдження». 

Також Путін і Макрон висловилися за те, щоб врегулювання кризи навколо іранської ядерної програми, як і вирішення інших суперечностей на просторі Близького Сходу, було досягнуто винятково політико-дипломатичними засобами. Також домовлено продовжити контакти з метою можливої координації позицій.

Водночас Путін вкотре заявив, що війна в Україні – це нібито прямий наслідок політики Європи: «Західні держави протягом багатьох років ігнорували інтереси та безпеку Росії, допомагали в порушенні прав російськомовних мешканців».

Говорячи про перспективи мирного плану врегулювання війни в Україні, російський диктатор підтвердив, що не збирається відступати. За його словами, всі незаконно відібрані українські землі мають перейти Росії. 

СБУ уразила російський завод «Купол»

Уранці 1 липня далекобійні дрони Служби безпеки завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу «Купол», що розташований у республіці Удмуртія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело в СБУ.

Відстань до цілі склала понад 13 тис. км. Підприємство виконує замовлення Міноборони РФ, зокрема спеціалізується на виготовленні зенітно-ракетних комплексів «Тор» та «Оса», а також є розробником ударних безпілотників «Гарпія».

Завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу. Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа.

За словами джерела, кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога та порушує ланцюги військового виробництва.

Російські силовики провели затримання азербайджанських бізнесменів

У Воронежі група спецназу прийшла додому до уродженця Азербайджану бізнесмена Юсифа Халілова. Водночас у Єкатеринбурзі силовики бізнесмена Мутвали Шихлінські. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що Халілову належить один із міських ресторанів, крім того, медіа називають його співвласником великого в місті Олексіївського ринку. Хоча низка пабліків діаспори повідомила про затримання підприємця, офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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Водночас у Єкатеринбурзі біля торгового центру «Баку Плаза» затримали азербайджанського бізнесмена Мутвали Шихлінські. Затриманий є сином глави азербайджанської діаспори і власником торгового центру Шахіна. Під час затримання, як зазначають очевидці, в автомобіля бізнесмена було прострелено скло. Затриманий Мутвали був в автомобілі разом зі своїм батьком Шахіном Шихлінським. Пізніше сина відпустили.

Теги: путін Еммануель Макрон Володимир Зеленський Іран

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