Армію Єгипту готують до «законного» вторгнення до сусідньої країни



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«Будьте готові виконати будь-яку місію тут, всередині наших кордонів або, якщо необхідно, за межами наших кордонів» – президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі Фото АР

Президент ас-Сісі погрожує відправити свої війська до Лівії

До громадянської війни в Лівії, учасниками якої вже стали Росія і Туреччина, може приєднатися ще й Єгипет.

Про це 20 червня, як повідомляє ABC, заявив єгипетський президент Абдель Фаттах ас-Сісі, аргументувавши це тим, що його країна отримала погрози від «терористичних найманців і ополченців», очевидно, маючи на увазі Уряд національної злагоди Файєза Сарраджа.

На цьому тлі, ас-Сісі закликав єгипетських солдатів до повної боєготовності, назвавши їх можливе вторгнення до Лівії легітимним, згідно з міжнародним законодавством.

«Будьте готові виконати будь-яку місію тут, всередині наших кордонів або, якщо необхідно, за межами наших кордонів», – звернувся він до військовослужбовців.

Він назвав основною метою військової інтервенції захист 1200-кілометрової західного кордону Єгипту, сприяння досягненню припинення вогню і відновлення стабільності і миру в Лівії.

«Давайте зупинимося на нинішній лінії фронту і почнемо переговори, щоб знайти політичне рішення лівійського кризи», – закликав він воюючі сторони.

Водночас ас-Сісі зазначив небажання Єгипту втручатися в хід війни в Лівії і прагнення до політичного врегулювання конфлікту.

Лівія фактично розділена на дві частини – схід та захід. У Лівії встановилося двовладдя: з одного боку уряд національної згоди з адміністрацією в Тріполі, з іншого – Палата представників у Тобруці, яка підтримує Халіфу Хафтара.

Уряд національної згоди в Тріполі підтримують Туреччина, Катар, ще кілька країн у регіоні та ООН, Хафтара – Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати, Італія, Франція і Росія.

Керівництво Об’єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії вже підтримало Єгипет в його прагненні захистити свою безпеку і кордони.