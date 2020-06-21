Степанов привітав медиків з професійним святом (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Степанов подякував усім медпрацівників за самовідданість, жертовність, за врятовані життя та за вірність професії

«Медик – це професія, без якої неможливе життя», – Степанов

Глава МОЗ України Максим Степанов привітав українських медичних працівників з професійним святом.

Таке відеозвернення він виклав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні – День медичного працівника. Перш за все, я щиро вітаю всіх наших медиків з професійним святом. Лікарі, медичні сестри та брати, працівники бригад швидкої допомоги, фельдшери та санітари – це професії, без яких неможливе нормальне життя», – сказав він.

За його словами, епідемія Covid-19 стала не просто викликом для всієї країни, а й оголила проблеми української медицини.

Степанов наголосив, що від українських медиків вимагають дуже багато, але не всі розуміють, у яких умовах вони мають працювати та рятувати життя.

«Сьогодні я записую це відео у звичайній українській лікарні. Таких лікарень у нашій країні абсолютна більшість. Саме в таких умовах медики працюють щодня. Я про це знаю не з чуток – я все це бачив на власні очі. І тому кілька останніх років на різних посадах я присвятив тому, щоб створювати для наших лікарів комфортні умови роботи», – уточнив міністр.

Він підкреслив, що у руках українських медпрацівників – життя та здоров’я пацієнтів, і це дуже велика відповідальність, яку ніхто з ними не може розділити, «але можна зробити так, щоб нести цю відповідальність вам було легше».

«Саме на цьому має бути сфокусована медична реформа. Ми маємо створювати таку медичну систему, яка була б орієнтована і на пацієнтів, і на лікарів. Це розумію не тільки я. Саме тому завдяки підтримці та політичній волі Президента України буде збільшена заробітна плата медикам», – зазначив Степанов.

Він уточнив, що таке підвищення має відбутися вже у вересні 2020 року, і при цьому щомісячно на підвищення виплат може виділятися близько 2 млрд грн, – не тільки тим, хто бореться з Covid-19, а всім працівникам медичної галузі: «Це перший крок, і таких кроків буде ще багато».

«Професія лікаря має бути престижною не тільки за змістом, не тільки через відповідальність, яку він несе. Вона має бути престижною ще й тому, що лікарі отримують за свою роботу гідну винагороду. І не шукають щастя на чужині, а відчувають турботу та повагу на Батьківщині», – уточнив глава МОЗ.

Степанов подякував усім медпрацівників за самовідданість, жертовність, за врятовані життя та за вірність професії.

Нагадаємо, в Україні відзначають День медичного працівника.