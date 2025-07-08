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Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський вніс зміни до складу РНБО
У червні Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка на посаду
фото з відкритих джерел

Глава України увів до складу Ради національної безпеки і оборони нового генпрокурора

Президент Володимир Зеленський увів у склад Ради національної безпеки і оборони України генерального прокурора Руслана Кравченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №469/2025.

«На часткову зміну статті першої указу президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, внесеними Указами від 13 вересня 2024 року № 627/2024, від 6 листопада 2024 року № 751/2024, від 8 січня 2025 року № 20/2025, від 4 лютого 2025 року № 63/2025 та від 7 лютого 2025 року № 79/2025) увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Кравченка Руслана Андрійовича – генерального прокурора», – йдеться в тексті указу.

Зеленський увів у склад РНБО генпрокурора
Зеленський увів у склад РНБО генпрокурора
скріншот

Нагадаємо, 17 червня Верховна Рада України підтримала подання президента щодо призначення нового генерального прокурора, ухваливши відповідне рішення 273 голосами народних депутатів. Згодом Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України. Це рішення стало кульмінацією місяців невизначеності після звільнення попереднього Генпрокурора Андрія Костіна у жовтні 2024 року.

Також «Главком» повідомляв, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко ухвалив рішення скасувати чинне положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву органів прокуратури. Він пояснив своє рішення низкою недоліків та неефективністю пілотного проєкту та анонсував оновлення керівної команди прокуратури та посилення роботи у пріоритетних напрямах, зокрема – захисту прав військових і розслідування злочинів під час війни.

До слова, генеральний прокурор Руслан Кравченко 24 червня призначив трьох нових заступників – Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка. До призначення Максим Крим очолював Київську обласну прокуратуру, Марія Вдовиченко виконувала обов’язки керівника Київської міської прокуратури, а Андрій Лещенко працював у Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

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Теги: Володимир Зеленський РНБО Руслан Кравченко

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