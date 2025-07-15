Президент відзначив військових державними нагородами (фото)

Українські захисники й захисниці також отримали ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і «За заслуги» ІІІ ступеня

З нагоди Дня української державності та Дня хрещення Київської Русі-України президент Володимир Зеленський відзначив найвищими державними нагородами українських воїнів, зокрема Героїв України, передав ордени рідним загиблих, вручив бойові прапори, а також – нагороди цивільним українцям та українкам і паспорти громадянина України 14-річним дітям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих українських захисників і захисниць. Присутні вшанували памʼять усіх, хто віддав свої життя заради України, хвилиною мовчання.

«Вже більш ніж десять століть Київ і вся наша українська земля є одним зі світових центрів християнства й творення європейської історії. Без України, без виграних тут битв та українських легендарних постатей, без зробленого нашими людьми і зв’язків багатьох країн саме з Україною просто неможливо уявити повну й чесну історію Європи», – зазначив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що зараз саме в Україні визначається, якою буде подальша доля Європи, і подякував усім, хто воює й працює заради нашої країни, та кожному, хто допомагає.

Президент передав рідним загиблих Героїв України ордени «Золота Зірка». Посмертно найвищого державного звання удостоєні:

Сержант Василь Саливончик , командир стрілецького відділення. Особисто знищив російський танк Т-72 під час оборонних дій у районі Бахмута, у стрілецькому бою ліквідував щонайменше трьох російських окупантів і командував відбиттям штурму. Одинадцятого травня 2023 року очолив одну зі штурмових груп. Зазнав поранення внаслідок мінометного російського обстрілу, але продовжив виконувати завдання. Наблизившись до ворожої позиції, група потрапила в засідку. Ціною свого життя Василь Саливончик прикрив відхід побратимів.

, командир стрілецького відділення. Особисто знищив російський танк Т-72 під час оборонних дій у районі Бахмута, у стрілецькому бою ліквідував щонайменше трьох російських окупантів і командував відбиттям штурму. Одинадцятого травня 2023 року очолив одну зі штурмових груп. Зазнав поранення внаслідок мінометного російського обстрілу, але продовжив виконувати завдання. Наблизившись до ворожої позиції, група потрапила в засідку. Ціною свого життя Василь Саливончик прикрив відхід побратимів. Солдат Віктор Смолійчук (Державна спеціальна служба транспорту). У лютому 2023 року допоміг деблокувати воїнів штурмової роти з багатоповерхівки на Бахмутському напрямку та не допустити повного оточення з боку ворога. Після поранення командира відділення узяв командування на себе й вивів групу з напівоточення без втрат. Відбивав ворожі штурми поблизу Богданівки. Знищив щонайменше 25 окупантів, серед яких – «вагнерівці». Віктор Смолійчук загинув унаслідок російського артобстрілу під час евакуації.

(Державна спеціальна служба транспорту). У лютому 2023 року допоміг деблокувати воїнів штурмової роти з багатоповерхівки на Бахмутському напрямку та не допустити повного оточення з боку ворога. Після поранення командира відділення узяв командування на себе й вивів групу з напівоточення без втрат. Відбивав ворожі штурми поблизу Богданівки. Знищив щонайменше 25 окупантів, серед яких – «вагнерівці». Віктор Смолійчук загинув унаслідок російського артобстрілу під час евакуації. Старший лейтенант Олексій Солоданюк. Воїни під його командуванням забезпечували наступ у районі Роботиного. Двадцять третього серпня 2023-го організував підготовку до відбиття нападу на спостережний опорний пункт. Коли переміщувався для облаштування ще одного опорного пункту, помітив російський розвідувальний дрон. Лейтенант вирішив змінити маршрут, щоб не розкрити ротних позицій. Пішовши замінованою місцевістю, Олексій Солоданюк загинув. Він відвернув увагу ворожої аеророзвідки та завдяки цьому врятував життя вісьмох українських захисників.

Особисто ордени «Золота Зірка» отримали Герої України:

Молодший сержант Іван Басюк . Лише з 1 серпня минулого року до 20 січня цього року ліквідував на Покровському напрямку 119 російських окупантів, знищив 82 артилерійські установки та ще 81 уразив. Протягом останніх восьми місяців командує відділенням безпілотних авіаційних комплексів.

. Лише з 1 серпня минулого року до 20 січня цього року ліквідував на Покровському напрямку 119 російських окупантів, знищив 82 артилерійські установки та ще 81 уразив. Протягом останніх восьми місяців командує відділенням безпілотних авіаційних комплексів. Полковник Антон Задорожний (НГУ). Особисто знищив 11 російських окупантів на Харківському напрямку. Після відбиття наступу ворог завдав артилерійського удару по позиціях нацгвардійців. Унаслідок цього один із побратимів Антона Задорожного дістав поранення, але попри ризик для власного життя полковник зміг його врятувати. Під час одного з боїв організував евакуацію поранених і прикривав їх вогнем із кулемета, знищивши вісьмох окупантів.

(НГУ). Особисто знищив 11 російських окупантів на Харківському напрямку. Після відбиття наступу ворог завдав артилерійського удару по позиціях нацгвардійців. Унаслідок цього один із побратимів Антона Задорожного дістав поранення, але попри ризик для власного життя полковник зміг його врятувати. Під час одного з боїв організував евакуацію поранених і прикривав їх вогнем із кулемета, знищивши вісьмох окупантів. Старший сержант Іван Мотрук. Як навідник танка під час штурму висоти неподалік Красногорівки знищив 12 окупантів на спостережному посту, який українські підрозділи потім узяли під контроль. Під час бойового зіткнення зупинив ворога, ліквідував два БМП, танк Т-72 і вантажний автомобіль з особовим складом (24 російських військових). Торік у червні зазнав поранення внаслідок атаки ворожого FPV-дрона, але після лікування знову повернувся на фронт.

Президент також вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» молодшому сержанту Іллі Великому та молодшому лейтенанту Андрію Філановичу. Ілля Великий у складі підрозділів ТрО брав участь у бойових діях на Херсонщині та Донеччині. З липня минулого року виконує бойові завдання на Покровському напрямку у складі 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем. Упродовж січня цього року у складі екіпажу ударних БпЛА знищив сім ворожих автомобілів та два мотоцикли з піхотою, 12 окупантів і склад пально-мастильних матеріалів.

Водночас Андрій Філанович брав участь у бойових діях на Донеччині та Херсонщині. Протягом лютого цього року у складі екіпажу ударних БпЛА виконував бойові завдання на Донеччині, де знищив ворожий засіб РЕБ, міномет, РСЗВ, мотоцикли та автомобілі з піхотою.

Українські захисники й захисниці також отримали ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і «За заслуги» ІІІ ступеня.

Крім того, президент відзначив державними нагородами представників духовенства, місцевої влади та бізнесу, журналістів, освітян, енергетиків. Зокрема, ордени «За заслуги» ІІ ступеня отримали головний рабин Києва та України Всеукраїнського конгресу іудейських релігійних громад Моше Реувен Асман і телеоператор Reuters в Україні Іван Любиш-Кірдей, який був важко поранений через російський обстріл Краматорська торік.

Глава держави передав бойові прапори командирам 1-го окремого штурмового полку та 12-го окремого танкового батальйону, відзнаки «За мужність та відвагу» командирам 241-ї окремої бригади територіальної оборони та 36-го полку Західного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії. Володимир Зеленський також вручив стрічки почесних найменувань: 31-й окремій механізованій бригаді присвоєно найменування «імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького», 110-й окремій бригаді ТрО – «Хортиця», 24-му полку Західного оперативно-територіального об’єднання НГУ – «імені гетьмана Петра Сагайдачного».

Президент передав паспорти громадянина України дітям українських захисників, переможцям учнівських олімпіад, конкурсів та спортивних змагань і школярам, які займаються волонтерством.

До слова, президент Володимир Зеленський опублікував звернення з нагоди Дня української державності. Глава держави закликав громадян вірити у перемогу та продовжувати боротьбу проти російських загарбників.