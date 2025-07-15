Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент відзначив військових державними нагородами (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент відзначив військових державними нагородами (фото)
Зеленський відзначив найвищими державними нагородами українських воїнів
фото: Офіс президента

Українські захисники й захисниці також отримали ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і «За заслуги» ІІІ ступеня

З нагоди Дня української державності та Дня хрещення Київської Русі-України президент Володимир Зеленський відзначив найвищими державними нагородами українських воїнів, зокрема Героїв України, передав ордени рідним загиблих, вручив бойові прапори, а також – нагороди цивільним українцям та українкам і паспорти громадянина України 14-річним дітям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих українських захисників і захисниць. Присутні вшанували памʼять усіх, хто віддав свої життя заради України, хвилиною мовчання. 

Президент відзначив військових державними нагородами (фото) фото 1

«Вже більш ніж десять століть Київ і вся наша українська земля є одним зі світових центрів християнства й творення європейської історії. Без України, без виграних тут битв та українських легендарних постатей, без зробленого нашими людьми і зв’язків багатьох країн саме з Україною просто неможливо уявити повну й чесну історію Європи», – зазначив президент. 

Володимир Зеленський наголосив, що зараз саме в Україні визначається, якою буде подальша доля Європи, і подякував усім, хто воює й працює заради нашої країни, та кожному, хто допомагає.  

Президент передав рідним загиблих Героїв України ордени «Золота Зірка». Посмертно найвищого державного звання удостоєні:

  • Сержант Василь Саливончик, командир стрілецького відділення. Особисто знищив російський танк Т-72 під час оборонних дій у районі Бахмута, у стрілецькому бою ліквідував щонайменше трьох російських окупантів і командував відбиттям штурму. Одинадцятого травня 2023 року очолив одну зі штурмових груп. Зазнав поранення внаслідок мінометного російського обстрілу, але продовжив виконувати завдання. Наблизившись до ворожої позиції, група потрапила в засідку. Ціною свого життя Василь Саливончик прикрив відхід побратимів. 
  • Солдат Віктор Смолійчук (Державна спеціальна служба транспорту). У лютому 2023 року допоміг деблокувати воїнів штурмової роти з багатоповерхівки на Бахмутському напрямку та не допустити повного оточення з боку ворога. Після поранення командира відділення узяв командування на себе й вивів групу з напівоточення без втрат. Відбивав ворожі штурми поблизу Богданівки. Знищив щонайменше 25 окупантів, серед яких – «вагнерівці». Віктор Смолійчук загинув унаслідок російського артобстрілу під час евакуації.
  • Старший лейтенант Олексій Солоданюк. Воїни під його командуванням забезпечували наступ у районі Роботиного. Двадцять третього серпня 2023-го організував підготовку до відбиття нападу на спостережний опорний пункт. Коли переміщувався для облаштування ще одного опорного пункту, помітив російський розвідувальний дрон. Лейтенант вирішив змінити маршрут, щоб не розкрити ротних позицій. Пішовши замінованою місцевістю, Олексій Солоданюк загинув. Він відвернув увагу ворожої аеророзвідки та завдяки цьому врятував життя вісьмох українських захисників.
Президент відзначив військових державними нагородами (фото) фото 2

Особисто ордени «Золота Зірка» отримали Герої України:

  • Молодший сержант Іван Басюк. Лише з 1 серпня минулого року до 20 січня цього року ліквідував на Покровському напрямку 119 російських окупантів, знищив 82 артилерійські установки та ще 81 уразив. Протягом останніх восьми місяців командує відділенням безпілотних авіаційних комплексів.
  • Полковник Антон Задорожний (НГУ). Особисто знищив 11 російських окупантів на Харківському напрямку. Після відбиття наступу ворог завдав артилерійського удару по позиціях нацгвардійців. Унаслідок цього один із побратимів Антона Задорожного дістав поранення, але попри ризик для власного життя полковник зміг його врятувати. Під час одного з боїв організував евакуацію поранених і прикривав їх вогнем із кулемета, знищивши вісьмох окупантів.  
  • Старший сержант Іван Мотрук. Як навідник танка під час штурму висоти неподалік Красногорівки знищив 12 окупантів на спостережному посту, який українські підрозділи потім узяли під контроль. Під час бойового зіткнення зупинив ворога, ліквідував два БМП, танк Т-72 і вантажний автомобіль з особовим складом (24 російських військових). Торік у червні зазнав поранення внаслідок атаки ворожого FPV-дрона, але після лікування знову повернувся на фронт.
Президент відзначив військових державними нагородами (фото) фото 3

Президент також вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» молодшому сержанту Іллі Великому та молодшому лейтенанту Андрію Філановичу. Ілля Великий у складі підрозділів ТрО брав участь у бойових діях на Херсонщині та Донеччині. З липня минулого року виконує бойові завдання на Покровському напрямку у складі 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем. Упродовж січня цього року у складі екіпажу ударних БпЛА знищив сім ворожих автомобілів та два мотоцикли з піхотою, 12 окупантів і склад пально-мастильних матеріалів.

Президент відзначив військових державними нагородами (фото) фото 4

Водночас Андрій Філанович брав участь у бойових діях на Донеччині та Херсонщині. Протягом лютого цього року у складі екіпажу ударних БпЛА виконував бойові завдання на Донеччині, де знищив ворожий засіб РЕБ, міномет, РСЗВ, мотоцикли та автомобілі з піхотою. 

Українські захисники й захисниці також отримали ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і «За заслуги» ІІІ ступеня.

Президент відзначив військових державними нагородами (фото) фото 5

Крім того, президент відзначив державними нагородами представників духовенства, місцевої влади та бізнесу, журналістів, освітян, енергетиків. Зокрема, ордени «За заслуги» ІІ ступеня отримали головний рабин Києва та України Всеукраїнського конгресу іудейських релігійних громад Моше Реувен Асман і телеоператор Reuters в Україні Іван Любиш-Кірдей, який був важко поранений через російський обстріл Краматорська торік.

Глава держави передав бойові прапори командирам 1-го окремого штурмового полку та 12-го окремого танкового батальйону, відзнаки «За мужність та відвагу» командирам 241-ї окремої бригади територіальної оборони та 36-го полку Західного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії. Володимир Зеленський також вручив стрічки почесних найменувань: 31-й окремій механізованій бригаді присвоєно найменування «імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького», 110-й окремій бригаді ТрО – «Хортиця», 24-му полку Західного оперативно-територіального об’єднання НГУ – «імені гетьмана Петра Сагайдачного».

Президент відзначив військових державними нагородами (фото) фото 6

Президент передав паспорти громадянина України дітям українських захисників, переможцям учнівських олімпіад, конкурсів та спортивних змагань і школярам, які займаються волонтерством.

До слова, президент Володимир Зеленський опублікував звернення з нагоди Дня української державності. Глава держави закликав громадян вірити у перемогу та продовжувати боротьбу проти російських загарбників.

Читайте також:

Теги: державні нагороди Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем
Сенатор Грем передав Зеленському примірник законопроєкту з жорсткими санкціями проти РФ
11 липня, 00:51
Український лідер нещодавно анонсував спецнараду з послами країни
Зеленський назвав дату наради з українськими послами
8 липня, 21:03
Газета New York Post закликала Трампа не карати Україну
Улюблена газета Трампа звернулася до нього через постачання зброї Україні
5 липня, 18:19
Сьогодні повертаються воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби
Обмін полоненими, Іран заявив про «перемогу». Головне за 26 червня
26 червня, 21:05
Зеленський зустрівся з прем'єром Нідерландів Діком Схофом. Це перша зустріч в офіційній резиденції
Зеленський на саміті НАТО, атака на Дніпро. Головне за 24 червня
24 червня, 21:21
Українська делегація зустрілася з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом
Зеленський прибув на саміт НАТО та зустрівся з премʼєром Нідерландів
24 червня, 12:53
У ніч проти 23 червня РФ вдарила по Києву
Зеленський відреагував на нічну російську атаку
23 червня, 10:13
Зеленський: Частина іранських потужностей з виробництва «шахедів» знищена
Зеленський: Частина іранських потужностей з виробництва «шахедів» знищена
21 червня, 14:37
За словами глави нашої держави, Україні важливо зберегти підтримку Америки
Чи вистоїть Україна без Америки? Зеленський прокоментував задум Путіна
21 червня, 14:25

Політика

Шмигаль подав у відставку
Шмигаль подав у відставку
Президент відзначив військових державними нагородами (фото)
Президент відзначив військових державними нагородами (фото)
Нардепка, що увійшла в парламент зі «Слугою народу», приєдналася до «Батьківщини»
Нардепка, що увійшла в парламент зі «Слугою народу», приєдналася до «Батьківщини»
Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації
Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації
Зеленський показав людей, з якими формує новий уряд (фото)
Зеленський показав людей, з якими формує новий уряд (фото)
Парламент підтримав вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін
Парламент підтримав вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
29K
Телешоу коштувало прокурору посади: дружина випадково розкрила незадекларований будинок
13K
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4873
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
3407
У Києві діяли кол-центри, що обкрадали українців і прославляли Путіна. Прокуратура провела обшуки

Новини

День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Сьогодні, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua