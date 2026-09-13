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Зеленський закликав посилити санкційний тиск на російських олігархів Усманова та Фрідмана

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський закликав посилити санкційний тиск на російських олігархів Усманова та Фрідмана
Зеленський наголосив, що за війну, яку розвʼязала Росія, потрібно й надалі посилювати санкції та всебічний тиск
фото: Офіс президента

Зеленський: «Усманов та Фрідман – це саме той російський бізнес, який має знайти в собі сміливість зробити конкретні кроки проти війни»

Президент України Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості будь-яких дискусій про послаблення санкцій проти російського бізнесу, який підтримує війну, особливо на тлі системних атак РФ на цивільні об'єкти та підприємства. Про це пише «Главком» із посиланням на Офіс Президента.

За словами глави держави, 12 вересня окупанти випустили майже 500 шахедів, завдаючи ударів по аграрних, металургійних та логістичних потужностях, зокрема по об'єктах індійського, американського та польського бізнесу. Перенісши конфлікт в економічне поле через брак успіхів на фронті, Москва намагається зламати український спротив шляхом завдання збитків економіці, тому російські олігархи, чиї податки фінансують війну, повинні відчувати безперервний міжнародний тиск.

Зеленський відзначив Алішера Усманова та Михайла Фрідмана як представників російського бізнесу, які мають знайти сміливість зробити конкретні кроки проти війни, замість отримання нових економічних можливостей під час терору проти України.

Наразі персональні обмеження проти Усманова та Фрідмана діють у низці країн, включаючи Україну, США, Велику Британію, Євросоюз та інші держави. Президент підкреслив, що послаблення санкцій щодо агресора лише послаблює Україну, тоді як обмеження мають стимулювати чіткий запит з боку російського бізнесу до керівництва РФ щодо негайного припинення бойових дій.

Алішер Усманов – це російський мільярдер і олігарх узбецького походження, засновник інвестиційної групи USM Holdings, яка контролює гірничо-металургійні підприємства (зокрема компанію «Металоінвест»). Його капітал оцінюють приблизно у $13-14 млрд. У минулому він входив до найбагатших людей Росії. 

Михайло Фрідман – це великий російський олігарх єврейського походження, мільярдер, уродженець Львова, який має громадянство Росії та Ізраїлю. Він є одним із засновників і ключових бенефіціарів фінансово-промислової групи «Альфа-Груп» та інвестиційної компанії LetterOne.

Раніше повідомлялося, що у Палаті представників США готуються розглянути законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Документ раніше просував сенатор Ліндсі Грем.

Ініціатива передбачає посилення економічного тиску на Москву та нові обмеження для країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Таким чином Вашингтон хоче зробити співпрацю з Росією дорожчою для держав, які допомагають їй отримувати доходи від експорту.

Теги: олігархи Володимир Зеленський Михайло Фрідман санкції

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