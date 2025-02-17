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Зеленський незабаром зустрінеться з Ердоганом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський незабаром зустрінеться з Ердоганом
Лідери двох країн зустрінуться у президентському комплексі
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президенти України та Туреччини говоритимуть про зміцнення співпраці

Завтра, 18 лютого, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив речник турецького президента Фахреттін Алтун.

Зазначається, що під час переговорів йтиметься про стратегічне партнерство між Туреччиною та Україною в усіх їхніх аспектах, а також кроки для зміцнення співпраці між двома країнами.

«Під час візиту вони також обміняються думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних і глобальних питань», – зазначив речник Ердогана.

Раніше президент України Володимир Зеленський вже заявляв про те, що незабаром прибуде до Туреччини.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, що війна в Україні має закінчитися справедливим миром.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що 20 лютого до України прибуде спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Його візит триватиме кілька днів.

До слова, президент України Володимир Зеленський підтримує підписання угоди зі США щодо інвестицій у видобуток корисних копалин, але наголошує на необхідності включення до неї положень про гарантії безпеки для України.

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський війна Туреччина президент

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