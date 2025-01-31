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Москва, Пекін, Тегеран і Пхеньян: чи зможе Трамп розбити антизахідний альянс?

glavcom.ua
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Активним обіцяє бути діалог Вашингтону з Пекіном
колаж: glavcom.ua

Доля Москви, Пекіна, Тегерану та Пхеньяна залежить від діалогу з Вашингтоном

Майбутнє «осі зла» залежатиме від результатів діалогу Вашингтону зі столицями одіозної четвірки.

На фоні рішучих кроків Президента США Дональда Трампа з реалізації своїх передвиборчих обіцянок, у відносинах між Москвою і її союзниками, зокрема Китаєм та Іраном, все завмерло у стані демонстративного «всеосяжного» і «стратегічного» партнерства, спрямованого на взаємопосилення у разі спільної конфронтації із Заходом.

Правда, з доволі серйозними практичними економічними і військовими аспектами співпраці, які, однак, можуть швидко обнулитися чи суттєво зменшитися залежно від результатів діалогу Москви, Пекіну і Тегерану з Вашингтоном.

Введення жорстких американських тарифних і санкційних заходів проти Росії і її «тіньового флоту» могло б якісно змінити світовий ринок нафти не на користь Москви. Домовленості Вашингтону з саудитами і лібералізація національної нафтовидобувної промисловості могли б понизити світові ціни на нафту.

Хоча ці заходи навряд чи повністю вб’ють нафтовидобувні спроможності РФ, вони суттєво послаблять російський бюджет і здатності Москви до ведення агресивної війни. Вигідні вони й США, оскільки цілком вписуються у стратегію Трампа на збільшення експорту американських енергоносіїв.

Враховуючи істотне військове послаблення Ірану і, не виключено, посилення його готовності до взаємовигідного діалогу з США, Тегеран також міг би відіграти певну роль у реалізації стратегії на зменшення світової ціни на нафту в обмін на певні політичні поступки, у т.ч. щодо Ізраїлю і Росії.

Активним обіцяє бути діалог Вашингтону з Пекіном. Його емоційний діапазон з боку президента Трампа поки що доволі широкий – від зауважень про те, що він вірить у порозуміння з Сі Цзіньпіном, якого вважає «сильною і всемогутньою людиною», до погроз застосування проти Китаю драконівських мит. Враховуючи прагматизм обох лідерів, можна очікувати, що вони домовляться, у т.ч. щодо тиску на Путіна з метою завершення війни.

Північна Корея, заохочена посиленням своїх міжнародних позицій стратегічним союзом з Москвою, поки що не зменшує своєї військової підтримки Росії.

Однак, не залишилася непоміченою заява Трампа про намір відновити відносини з Кім Чен Ином, який, за словами американського президента, є «розумним хлопцем». Враховуючи особисті амбіції останнього, не виключено, що цього разу Трамп виявиться більш успішним у досягненні домовленості з Північною Кореєю.

Тим більше, що, у разі завершення російсько-української війни, роль і можливості Пхеньяну на світовій арені можуть скотитися до попереднього маргінального рівня, що «розумний хлопець» мав би усвідомлювати.

Досягнення навіть часткових домовленостей Вашингтону з кожною зі столиць «осі зла» об’єктивно послаблюватиме стратегічний і практичний потенціал антизахідної четвірки, на що націлений Трамп.

Сприятиме реалізації глобальних інтересів нової адміністрації США і справедливе завершення війни з Росією. Якщо воно розставить всі крапки над «і» у питанні агресії та відповідальності за неї, це виб’є з одіозної четвірки одного з ключових гравців і забезпечить довготермінову безпеку і стабільність у регіоні.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Північна Корея Сі Цзіньпін Китай США Іран росія путін переговори Дональд Трамп Кім Чен Ин війна

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