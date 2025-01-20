На церемонію інавгурації Трампа прибули почесні гості (фото, відео)

Уперше з 1985 року церемонія інавгурації відбувається всередині Капітолію через сильні морози у Вашингтоні

Сьогодні, 20 січня, відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. На церемонію починають прибувати почесні гості. Про це повідомляє «Голос Америки».

Серед почесних гостей мільярдер Ілон Маск, засновник Amazon Джефф Безос, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, колишній Спікер Палати представників США Кевін Маккарті, засновник Meta Марк Цукерберг та інші.

🇺🇸Ілон Маск, Марк Цукерберг та інші члени нового уряду США прибули до Капітолію у Вашингтоні



📹BFMTV pic.twitter.com/xwZEmMiQVZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 20, 2025

Також експрезидент США Барак Обама прибув до Капітолія на інавгурацію Дональда Трампа.

🇺🇸Експрезидент США Барак Обама прибув до Капітолію на інавгурацію Дональда Трампа pic.twitter.com/3MGvC4jDvm — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 20, 2025

До того ж на інавгурацію вже прибули діти Трампа – Іванка Трамп, Баррон Трамп, Джон Дональд Трамп-молодший – президент Аргентини Хав'єр Мілей, ірландський боєць Конор Макгрегор, колишній спікер Палати представників Маккарті, бізнесмен Вівек Рамасвамі, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, віцепрезидент Китаю Хань Чжен, експрезиденти США Білл Клінтон, Джорд Буш-молодший.

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фото: Reuters, Х/Emily Davies

Також зазначається, що вперше з 1985 року церемонія відбувається всередині Капітолію через сильні морози у столиці США Вашингтоні.

Ілон Маск прибув на інавгурацію Трампа фото: Голос Америки

Колишній Спікер Палати представників США Кевін Маккарті прибув на інавгурацію Трампа фото: Голос Америки

Нагадаємо, що президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден привітали обраного президента Дональда Трампа та його дружину Меланію Трамп, які прибули до Білого дому після відвідування служби в єпископальній церкві Святого Іоанна.