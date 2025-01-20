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На церемонію інавгурації Трампа прибули почесні гості (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На церемонію інавгурації Трампа прибули почесні гості (фото, відео)
Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун прибув на інавгурацію Трампа
фото: Голос Америки

Уперше з 1985 року церемонія інавгурації відбувається всередині Капітолію через сильні морози у Вашингтоні

Сьогодні, 20 січня, відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. На церемонію починають прибувати почесні гості. Про це повідомляє «Голос Америки».

Серед почесних гостей мільярдер Ілон Маск, засновник Amazon Джефф Безос, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, колишній Спікер Палати представників США Кевін Маккарті, засновник Meta Марк Цукерберг та інші.

Також експрезидент США Барак Обама прибув до Капітолія на інавгурацію Дональда Трампа.

До того ж на інавгурацію вже прибули діти Трампа – Іванка Трамп, Баррон Трамп, Джон Дональд Трамп-молодший – президент Аргентини Хав'єр Мілей, ірландський боєць Конор Макгрегор, колишній спікер Палати представників Маккарті, бізнесмен Вівек Рамасвамі, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, віцепрезидент Китаю Хань Чжен, експрезиденти США Білл Клінтон, Джорд Буш-молодший.

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фото: Reuters, Х/Emily Davies

Також зазначається, що вперше з 1985 року церемонія відбувається всередині Капітолію через сильні морози у столиці США Вашингтоні.

Ілон Маск прибув на інавгурацію Трампа
Ілон Маск прибув на інавгурацію Трампа
фото: Голос Америки
Колишній Спікер Палати представників США Кевін Маккарті прибув на інавгурацію Трампа
Колишній Спікер Палати представників США Кевін Маккарті прибув на інавгурацію Трампа
фото: Голос Америки

Нагадаємо, що президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден привітали обраного президента Дональда Трампа та його дружину Меланію Трамп, які прибули до Білого дому після відвідування служби в єпископальній церкві Святого Іоанна.

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Теги: США Іванка Трамп Джон Дональд Трамп-молодший інавгурація президент Ілон Маск Меланія Трамп політика Дональд Трамп Баррон Трамп

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