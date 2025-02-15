Команда Трампа вирушила на перемовини до Саудівській Аравії. Україну не запрошували – ЗМІ

США не планують залучати до переговорів представників інших європейських держав

Представники адміністрації Трампа вже прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими переговірниками. Про це повідомляє Politico з посиланням на конгресмена Майка МакКола та двох американських посадовців, знайомих із планом.

Радник із питань національної безпеки Майк Волтц найближчими днями приєднається до держсекретаря Марко Рубіо та Стіва Віткоффа, представника президента на Близькому Сході, щоб почати переговори про припинення війни.

Водночас, за даними джерел, спецпредставник Трампа з українсько-російських переговорів, генерал Кіт Келлог, не буде присутній.

Співрозмовники також повідомили, що США не планують залучати до переговорів представників інших європейських держав.

Конгресмен Майк МакКол підтвердив плани Вальца та Віткоффа приєднатися до Рубіо в Саудівській Аравії, щоб почати переговори між двома ворогуючими сторонами у коментарі виданню на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Двоє офіційних осіб США, які говорили на умовах анонімності, підтвердили плани, але не уточнили інших подробиць зустрічей, зокрема, хто з українських чи російських учасників братиме у них участь.

Водночас, журналістка Fox News Нана Саджайя з посиланням на українського високопосадовця повідомила, що українська сторона не була «ні запрошена, ні поінформована» про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії.

Раніше спеціальний представник США з питань України і Росії Кіт Келлог пояснив, на які поступки під час перемовин повинен піти Путін. Також він зауважив, що США будуть посередником у перемовинах України та Росії та протягом 180 днів збираються залучити всі сторони до мирного процесу.

Нагадаємо, 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступав на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. «Главком» зібрав головні тези, озвучені главою держави.

Під час виступу на Мюнхенській конферененції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.

«Я справді вважаю, що час прийшов. Збройні сили Європи мають бути створені», – сказав глава української держави. За його словами, багато лідерів вже говорили про Європу, яка потребує власної армії.