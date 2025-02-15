Головна Країна Політика
search button user button menu button

Команда Трампа вирушила на перемовини до Саудівській Аравії. Україну не запрошували – ЗМІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Команда Трампа вирушила на перемовини до Саудівській Аравії. Україну не запрошували – ЗМІ
Команда Трампа полетіла на переговори з РФ
фото з відкритих джерел

США не планують залучати до переговорів представників інших європейських держав

Представники адміністрації Трампа вже прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими переговірниками. Про це повідомляє Politico з посиланням на конгресмена Майка МакКола та двох американських посадовців, знайомих із планом. 

Радник із питань національної безпеки Майк Волтц найближчими днями приєднається до держсекретаря Марко Рубіо та Стіва Віткоффа, представника президента на Близькому Сході, щоб почати переговори про припинення війни. 

Водночас, за даними джерел, спецпредставник Трампа з українсько-російських переговорів, генерал Кіт Келлог, не буде присутній.

Співрозмовники також повідомили, що США не планують залучати до переговорів представників інших європейських держав. 

Конгресмен Майк МакКол підтвердив плани Вальца та Віткоффа приєднатися до Рубіо в Саудівській Аравії, щоб почати переговори між двома ворогуючими сторонами у коментарі виданню на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Двоє офіційних осіб США, які говорили на умовах анонімності,  підтвердили плани, але не уточнили інших подробиць зустрічей, зокрема, хто з українських чи російських учасників братиме у них участь. 

Водночас, журналістка Fox News Нана Саджайя з посиланням на українського високопосадовця повідомила, що українська сторона не була «ні запрошена, ні поінформована» про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії.

Раніше спеціальний представник США з питань України і Росії Кіт Келлог пояснив, на які поступки під час перемовин повинен піти Путін. Також він зауважив, що США будуть посередником у перемовинах України та Росії та протягом 180 днів збираються залучити всі сторони до мирного процесу. 

Нагадаємо, 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступав на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. «Главком» зібрав головні тези, озвучені главою держави.

Під час виступу на Мюнхенській конферененції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.

«Я справді вважаю, що час прийшов. Збройні сили Європи мають бути створені», – сказав глава української держави. За його словами, багато лідерів вже говорили про Європу, яка потребує власної армії.

Читайте також:

Теги: путін Володимир Зеленський президент переговори Марко Рубіо Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

47-й президент США Дональд Трамп
Чому Трамп не згадав про Україну в інавгураційній промові? Аналіз CNN
21 сiчня, 00:18
Росія вдарила по навчальному закладу та житловій забудові у Кривому Розі
«Чергове нагадування, з ким маємо справу». Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу
17 сiчня, 14:09
Президент США Дональд Трамп
Більше половини українців вважає, що президентство Трампа позитивно вплине на Україну – опитування
25 сiчня, 00:01
Володимир Зеленський провів пресконференцію з президенткою Молдови Майєю Санду
США заморожують більшість грантів на іноземну допомогу. Реакція Зеленського
25 сiчня, 14:53
Після втечі Башара Асада до Москви, новим лідером Сирії став Ахмед аль-Шараа
Видати Асада та виплатити компенсації. Сирія звернулася до Росії з вимогами – Reuters
29 сiчня, 17:17
Українські сили просунулися в тилу Росії в Курській області, щоб підготуватися до українського вторгнення
Пів року від початку Курської операції: як відбувався перший наступ ЗСУ
7 лютого, 06:58
Зеленський зазначив, що РФ не хоче закінчення війни та продовжує збільшувати напругу у світі
Президент обговорив із сенаторами США продовження військової підтримки України
Вчора, 17:43
Віце-президент Венс, спецпредставник Келлог і державний секретар Марко Рубіо під час Мюнхенської конференції
Завершення війни чи перемога? Келлог відповів, як США бачать мир в Україні
Сьогодні, 21:37
Зеленський буде говорити з Трампом про те, що росіяни хочуть зробити з Білоруссю
Участь Білорусі у війні. Зеленський розповів про плани Путіна
Вчора, 13:44

Політика

Команда Трампа вирушила на перемовини до Саудівській Аравії. Україну не запрошували – ЗМІ
Команда Трампа вирушила на перемовини до Саудівській Аравії. Україну не запрошували – ЗМІ
Завершення війни чи перемога? Келлог відповів, як США бачать мир в Україні
Завершення війни чи перемога? Келлог відповів, як США бачать мир в Україні
Келлог пояснив, на які поступки під час перемовин повинен піти Путін
Келлог пояснив, на які поступки під час перемовин повинен піти Путін
США збираються залучити всі сторони для миру в Україні протягом 180 днів
США збираються залучити всі сторони для миру в Україні протягом 180 днів
Не договір про мир. Келлог розповів, що буде для України успіхом у війні
Не договір про мир. Келлог розповів, що буде для України успіхом у війні
Вашингтон змінює підхід до війни в Україні: Келлог у Мюнхені зробив заяву
Вашингтон змінює підхід до війни в Україні: Келлог у Мюнхені зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 лютого 2025
30K
Суд покарав інспектора з паркування, який оштрафував нардепа від «Слуги народу»
22K
Українські діти в європейських школах обирають… російську мову. Відома освітянка пояснила парадокс
21K
Не договір про мир. Келлог розповів, що буде для України успіхом у війні
9815
Туреччина стикається із новим демографічним викликом

Новини

Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
Сьогодні, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
Сьогодні, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Білий дім опублікував валентинку з Трампом (фото)
Вчора, 23:26
Китай починає «освоювати» окуповані території України
Вчора, 22:58
Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Вчора, 06:03

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua