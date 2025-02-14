МАГАТЕ підтвердило вибух та пожежу на ЧАЕС

У ніч із 13 на 14 лютого, приблизно о 01:50, співробітники МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику почули вибух

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

фото: МАГАТЕ, Twitter

«У ніч із 13 на 14 лютого, приблизно о 01:50, співробітники МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику почули вибух, що пролунав із нового безпечного конфайнмента, який захищає залишки реактора № 4 колишньої Чорнобильської АЕС, і спричинив пожежу. Їм повідомили, що в дах врізався БПЛА», – йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8 — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 14, 2025

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.