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МАГАТЕ підтвердило вибух та пожежу на ЧАЕС

Ірина Міллер
glavcom.ua
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МАГАТЕ підтвердило вибух та пожежу на ЧАЕС

У ніч із 13 на 14 лютого, приблизно о 01:50, співробітники МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику почули вибух

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.  

МАГАТЕ підтвердило вибух та пожежу на ЧАЕС фото 1
фото: МАГАТЕ, Twitter

«У ніч із 13 на 14 лютого, приблизно о 01:50, співробітники МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику почули вибух, що пролунав із нового безпечного конфайнмента, який захищає залишки реактора № 4 колишньої Чорнобильської АЕС, і спричинив пожежу. Їм повідомили, що в дах врізався БПЛА», – йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві. 

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Теги: пожежа вибух укриття Володимир Зеленський МАГАТЕ

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