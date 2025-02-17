Зеленський про угоду з США щодо корисних копалин: Ми не країна сировини

Зеленський про угоду з США щодо корисних копалин: У цьому документі має бути щось про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський підтримує підписання угоди зі США щодо інвестицій у видобуток корисних копалин, але наголошує на необхідності включення до неї положень про гарантії безпеки для України. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Питання в Сполучених Штатів. Тому я і хотів, щоб в цьому документі було щось окреслене щодо гарантії безпеки. А так ми з задоволенням, щоб Америка інвестувала. Але питання юридичне. Питання ж не в тому, що просто забрати ресурс – тобто питання в тому, що ти інвестуєш, щоб без цього ресурсу щось було. Ми не країна сировини. І мені здається, що цей момент, що ми не країна сировини, він повинен чітко бути відображений в документі», – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що подібні домовленості укладалися між різними країнами у різний час, тож у цьому немає «нічого нового».

«Питання не в тому, що Україна може дати питання, а що Україна може отримати. Тобто, це ж дуже важливо для нас. Ми дійсно дуже зацікавлені в тому, щоб підписати угоду зі США, як першу. І я вже це говорив, і говорили і американські партнери. У нас є пропозиції від Європи, але всі європейці, вони знають, що США найбільший був і є стратегічний партнер, тому ми відкриті для цього», – сказав президент.

За його словами, під час розмови з президентом США Дональдом Трампом він висловив бажання України підписати угоду, однак, коли дійшло до деталей, з’ясувалося, що гарантії безпеки поки що в документі не передбачені:

«Гарантії безпеки повинні бути окреслені хоча б якось в цьому меморандумі. Безумовно ми розуміємо, що це поки що меморандум, а далі буде глибший документ з деталями».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що 20 лютого до України прибуде спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Його візит триватиме кілька днів.