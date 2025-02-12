«Настав час зупинити безглузду війну». Трамп прокоментував розмову із Зеленським

Трамп після розмови написав: «Хай Бог благословить народи Росії та України»

Президент США Дональд Трамп виклав свою версію розмови із українським колегою Володимиром Зеленським. Подробиці він оприлюднив у соцмережі Truth Social.

«Я щойно розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент Путін, хоче миру», – йдеться у дописі.

За словами Трампа, він обговорював із Зеленським «різні теми, пов’язані з війною», але головним чином – заплановану на п’ятницю зустріч української та американської делегацій на Мюнхенській конференції з безпеки.

«Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, де були масові й абсолютно непотрібні смерть і руйнування. Хай Бог благословить народи Росії та України!» – написав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого. Про це Трамп повідомив у Truth Social.

Так, президенти країн обговорили Україну та Близький схід.

«Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні, пам'ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Кожен з нас говорив про сильні сторони наших народів і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи», – йдеться у дописі.

Трамп заявив, що вони «домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного». За його словами, команди країн «негайно розпочнуть переговори».

Потім президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться на офіційних ресурсах глави держави.

«Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», – йдеться у повідомленні.