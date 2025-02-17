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Зеленський хоче повезти спецпосланця Трампа Келлога на фронт

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський хоче повезти спецпосланця Трампа Келлога на фронт
Зеленський повідомив, коли приїде Келлог в Україну
фото з відкритих джерел

Президент наголосив, що важливо, аби спецпредставник США особисто ознайомився із ситуацією в Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 20 лютого до України прибуде спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Його візит триватиме кілька днів. Як передає «Укрінформ», про це глава держави заявив під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами з Абу-Дабі.

«Ми чекаємо Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20-го, здається, числа, буде дві доби, може більше. Я хочу поїхати з ним на фронт. Думаю, що він не відмовить», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що важливо, аби спецпредставник США особисто ознайомився із ситуацією в Україні та поспілкувався не лише з керівництвом, а й з військовими.

«Я хочу, щоб він вивчив всі питання, деталі, щоб він поспілкувався передусім з нашими військовими, дипломатами, щоб він побачив (ситуацію) на різному рівні. Я знаю, що він поїде до (головнокомандувача ЗСУ) Сирського, можливо, до деяких командирів бригад, зі мною з’їздимо. Окремо поспілкуємось з Міністерством оборони, можливо, з розвідкою. Подивимось, на що вистачить часу», - сказав Президент.

На думку президента, важливо, що з Келлогом «буде широка бесіда про гарантії безпеки».

Нагадаємо, що спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Варшаву, де 18 лютого зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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Теги: Володимир Зеленський Україна США Кіт Келлог фронт

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