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Байден поділився останньою світлиною з Білого дому

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Байден поділився останньою світлиною з Білого дому
Джо Байден із дружиною Джилл
фото: Джо Байден/X

«Ми любимо тебе, Америка», – підписав Байден фото

Президент США Джо Байден, за кілька годин до завершення свого президентського терміну, поділився останньою світлиною з Джилл Байден у Білому домі. Відповідне фото він оприлюднив в соцмережі Х.

«Ще одне селфі «на доріжку». Ми любимо тебе, Америка», – йдеться у підписі до фото.

Байден поділився останньою світлиною з Білого дому фото 1
фото: Джо Байден/X

Нагадаємо, що президент США Джо Байден, за кілька годин до завершення свого президентського терміну, ухвалив рішення про помилування низки посадовців, яких, на його думку, може очікувати необґрунтоване переслідування.

Серед помилуваних – колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, доктор Ентоні Фаучі, а також члени та співробітники комісії, що розслідувала напад на Капітолій 6 січня 2021 року. Крім того, Байден помилував співробітників поліції Капітолію та столичного округу Колумбія, які давали свідчення перед цією комісією.

Зауважимо, Байден залишив Білий дім сьогодні 20 січня, перед тим, як новообраний президент Дональд Трамп складе присягу як 47-й президент Сполучених Штатів. Байден не розкривав своїх планів після президентства, але пообіцяв, що залишатиметься активним. Минулого тижня Білий дім підтвердив, що він має намір написати книгу.

Раніше стало відомо, що чинний президент США Джо Байден планує написати листа Дональду Трампу перед тим, як залишити посаду. Байден збирається вшанувати давню президентську традицію. Зазвичай президент США, каденція якого добігає кінця, в останній день залишає в Білого дому листа своєму наступнику.

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Теги: США Джозеф Байден президент інавгурація Джилл Байден

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