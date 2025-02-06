Ердоган зробив заяву, щодо завершення війни в Україні

Раніше турецький лідер казав, що закінчення війни в Україні є пріорітетом для його країни у 2025 році

Війна в Україні має закінчитися справедливим миром. Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, яка відбулася ввечері 5 лютого в Анкарі, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми давно стверджували, що війна в Україні має закінчитися справедливим миром. Ми також консультувалися з цього питання сьогодні з моїм німецьким колегою», – сказав Реджеп Тайїп Ердоган.

За його словами, Туреччина та Німеччина продовжуватимуть співпрацювати в контексті регіональних питань, таких як розвиток подій у Сирії, ситуація в Газі та війна в Україні.

«У цьому контексті я вірю, що Німеччина надасть необхідну підтримку зусиллям Туреччини щодо відновлення Сирії. Кожен має велику відповідальність за дотримання режиму припинення вогню, оголошеного в Газі», – сказав турецький лідер.

Президент ФРН також заявив про те, що обидві країни мають спільний інтерес щодо встановлення миру в регіоні.

Нагадаємо, раніше Ердоган назвав закінчення війни в Україні пріоритетом для Туреччини у 2025 році. Турецький лідер зазначив, що його країна сподівається на початок «нової ери» на півночі.

«Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром. Ми сподіваємося, що нова ера почнеться на нашій півночі у 2025 році», – заявив Ердоган.