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Атака аеродрому «Саки» в Криму: розвідка повідомила про втрати окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Атака аеродрому «Саки» в Криму: розвідка повідомила про втрати окупантів
Цілями атаки стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках
фото з відкритих джерел

Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило подробиці комплексної спецоперації на території тимчасово окупованого Криму 4 січня 2024 року. 

Цілями атаки, проведеної воїнами ГУР МО України та Повітряних сил ЗСУ спільно із силами сектору оборони держави, стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

Атака аеродрому «Саки» в Криму: розвідка повідомила про втрати окупантів фото 1

Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному.

«Інформація про інші втрати терористичної Росії на тимчасово окупованій території АР Крим уточнюється», – заявили в ГУР.

Раніше стало відомо, що українські льотчики атакували аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. 

Нагадаємо, що пізно ввечері 5 січня у Криму в районі тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи. У районі Євпаторії було чутно до десяти вибухів.  Очевидці також повідомляли, що в розташованому біля військового аеродрому селі Михайлівка уламки впали на приватний будинок, спалахнула пожежа.

Вдночас Міністерство оборони країни-агресорки РФ традиційно заявило про нібито знищення українських ракет над тимчасово окупованим Кримом.

Теги: розвідка Крим аеродром пожежа втрати будинок

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