Атака аеродрому «Саки» в Криму: розвідка повідомила про втрати окупантів
Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило подробиці комплексної спецоперації на території тимчасово окупованого Криму 4 січня 2024 року.
Цілями атаки, проведеної воїнами ГУР МО України та Повітряних сил ЗСУ спільно із силами сектору оборони держави, стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.
Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному.
«Інформація про інші втрати терористичної Росії на тимчасово окупованій території АР Крим уточнюється», – заявили в ГУР.
Раніше стало відомо, що українські льотчики атакували аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, що пізно ввечері 5 січня у Криму в районі тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи. У районі Євпаторії було чутно до десяти вибухів. Очевидці також повідомляли, що в розташованому біля військового аеродрому селі Михайлівка уламки впали на приватний будинок, спалахнула пожежа.
Вдночас Міністерство оборони країни-агресорки РФ традиційно заявило про нібито знищення українських ракет над тимчасово окупованим Кримом.
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