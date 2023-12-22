Президент Чехії пояснив, чим загрожує Європі поразка України у війні

Петр Павел висловив розчарування тим, що Угорщина заблокувала надання Україні фінансової допомоги

Країни Європи не повинні говорити про «втому від війни», оскільки на це мають право лише сторони, які воюють.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає Le Monde.

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«Чесно кажучи, про «втому» можуть говорити тільки Україна і Росія... В наших країнах можна сказати, що ми звикли до цієї війни, але не втомилися. Наші міста не бомблять, наших громадян не вбивають. Єдиний наш тягар щодо допомоги Україні – це прийом біженців та певне зниження комфорту. Ми не відчуваємо страждань», – сказав чеський лідер.

Одночасно він зауважив, що в Європі можуть виникнути серйозні проблеми, якщо певні політики будуть необачними у використанні інфляції або підвищенні цін на енергетичні ресурси для налаштовування виборців проти допомоги Україні.

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«Ми повинні мати мужність сказати нашим співгромадянам, що допомога Україні є нашим інтересом», – зазначив Павел.

У цьому контексті Павел висловив розчарування тим, що Угорщина заблокувала надання Україні фінансової допомоги на 50 млрд євро.

«Якщо ми вважаємо, що війна в Україні – це зло проти правового порядку, що вона зачіпає основи наших суспільств, ми повинні підтримувати країну, хочемо ми цього чи ні. Не з любові до українців, а щоб відстояти наш спосіб життя. Якщо дозволити Росії перемогти, це створить загрозу нашій власній безпеці, нашому майбутньому», – заявив Павел.

Він переконаний, що чим швидше буде вирішене питання фінансової допомоги Україні, тим краще для всіх.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз продовжує нарощувати санкційний тиск на РФ. Ухвалений 12-й пакет санкцій запроваджує нові та розширює чинні обмеження, закриваючи лазівки обходу санкцій. Нові заборони стосуються і металургійного імпорту з РФ, зокрема чавуну і феросплавів, які довго залишалися «недоторканними» для внесення у санкційні списки. При цьому європейці послабили умови імпорту російських слябів і заготовки з легованої сталі, подовживши перехідний період.