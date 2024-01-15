Аналітики розповіли, як росіяни намагаються подолати українську ППО

Окупанти запускають невизначені «повітряні приманки» і «Шахеди», щоб вивести з ладу систему протиповітряної оборони

Російські війська продовжують експериментувати з ракетними ударами різного типу, щоб адаптувати свої системи й «подолати» українську ППО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що російський військовий блогер стверджував, що війська РФ останнім часом завдають ударів по Україні, використовуючи різні типи ракет, в тому числі гіперзвукові балістичні Х-47 «Кинжал».

Він заявив, що окупанти запускають невизначені «повітряні приманки» і «Шахеди», щоб вивести з ладу українські системи протиповітряної оборони і дати можливість російським військам завдавати успішних ракетних ударів.

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Водночас експерти ISW спостерігали, як російські сили експериментували з різними комбінаціями ударів безпілотників і ракет, намагаючись пробити захист українських систем протиповітряної оборони, оскільки українські війська адаптувалися до російських схем ударів.

Аналітики також зазначили, що Росія може активізувати зусилля з постачання балістичних ракет з-за кордону, оскільки за певних обставин вони можуть бути більш успішними для ураження цілей в Україні.

Речник Повітряних сил України полковник Юрій Ігнат заявив 14 січня, що санкції, ймовірно, знижують якість російських ракет. У звіті зазначається, що зниження якості російських ракет може ще більше ускладнити здатність Росії завдавати успішні удари по Україні.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) оцінив виведення з ладу 20 російських ракет за допомогою РЕБ під час атаки по Україні зранку 13 січня, зазначивши, що це може бути переломом українських можливостей радіоелектронної боротьби.

Інститут вивчення війни вважає, що українські сили можуть розпізнати закономірності в повторюваних російських ударах і, відповідно, впроваджувати інновації та адаптуватися до них.