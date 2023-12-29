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Президент Литви відреагував на масований удар по Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент Литви відреагував на масований удар по Україні
фото з відкритих джерел

Науседа: «Жорстокості Росії немає меж»

Президент Литви Гітанас Науседа підкреслив на необхідності надавати Україні усю підтримку для боротьби з російською агресією. Про це він написав у Twitter.

Так Науседа прокоментував масований ракетний удар РФ по Україні із численними жертвами та постраждалими.

«Для всіх, хто каже, що втомився від війни в Україні – це нагадування терористичної Росії про те, що її жорстокості та жадобі крові немає меж», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наразі відомо про 16 загиблих і 97 поранених внаслідок масштабної ракетної атаки ворога по Україні.

До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.

Теги: обстріл Україна війна Литва росія

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