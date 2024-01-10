Навальний вперше поспілкувався зі ЗМІ після того, як знайшовся на околиці РФ (фото)

Сьогодні, 10 січня, суд мав розглянути два позови російського опозиціонера

Російський опозиціонер Олексій Навальний вперше за місяць з'явився у суді – по відеозв'язку. Він поспілкувався із журналістами та розповів про умови утримання у виправній колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу РФ, пише «Медіазона».

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«Ваша честь, ну сльоза, сльоза тече по моїй щоці – то я радий вас бачити всіх. Мій рідний Коврівський суд, мої рідні дорогі відповідачі, рідні захисники та рідний секретар – я дуже радий вас бачити», – сказав опозиціонер.

Навальний декілька хвилин поспілкувався з адвокатом і зазначив, що жодних листів не отримував.

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«Умови утримання – тьху-тьху-тьху. Камінь у ваш город, шановні відповідачі. Тут краще, ніж у ВК-6 у Володимирі», – пожартував Навальний та додав, що з їжею у колонії все добре.

Фото: Медіазона

Російський опозиціонер підкреслив, що не отримав жодних матеріалів за жодним із двох позовів. Навальний попросив розглянути питання його відправлення до ШІЗО на 12 діб, бо він «назвав непристойними словами» інспектора. А другий позов відкласти до надходження документів.

«У своєму позові Навальний описує, що всупереч закону його після нового вироку у серпні 2023 року залишили в колонії, а не відправили до СІЗО до набрання чинності рішення. Отже, його не мали права відправляти до ШІЗО, оскільки він не мав перебувати у колонії», – зачитав суддя Нікіфоров суть справи.

Опозиціонер просить визнати постанову від 20 жовтня про 12 діб ШІЗО незаконною.

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Як повідомлялося, ув'язненого у РФ Олексія Навального, якого називають «російським опозиціонером», вивели з колонії, де він відбував ув'язнення. Тривалий час місце його перебування залишалося невідомим.

До слова, суддя Жовтневого районного суду в російському Володимирі зупинила розгляд позовів опозиціонера Олексія Навального до колонії, де він утримувався, «до встановлення його місця перебування».

Нагадаємо, Московський міський суд засудив опозиційного політика Олексія Навального до 19 років позбавлення волі у колонії особливого режиму, де утримують найнебезпечніших злочинців.

Як ми повідомляли, у Росії «Фонд боротьби з корупцією», заснований ув'язненим політиком Олексієм Навальним, запустив до президентських виборів кампанію «Росія без Путіна».