США виділять $1,3 млрд фінансової допомоги Україні

Метою допомоги є залучення міжнародних інвестицій для відновлення країни після російського вторгнення

США також допоможуть модернезувати українську енергосистему

США виділять Україні $1,3 млрд фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби. Про це під час виступу на міжнародній конференції щодо відбудови України у Лондоні сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

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«Поки Росія продовжує руйнувати, ми тут, щоб допомогти Україні відбудувати життя, відбудувати країну, відбудувати її майбутнє», – заявив Блінкен.

За його словами, США інвестують $520 млн, щоб допомогти Україні модернізувати її енергосистему.

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«Ми спрямуємо додаткові $100 млн на оцифрування митних та інших систем України, щоб збільшити швидкість і подолати корупцію. І ми виділимо $35 млн на допомогу українським підприємствам і підприємцям через фінансування та страхування, що зменшує ризики для інвесторів в Україні», – сказав Блінкен.

За словами Блінкена, відновлення – це закладення фундаменту для процвітання України як безпечної, незалежної країни, повністю інтегрованої з Європою, пов’язаної з ринками по всьому світу.

Нагадаємо, що сьогодні в Лондоні стартувала конференція з відновлення України. Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення і стратегії довгострокового рефомування й модернізації.

Вже відомо, що Велика Британія надасть великий пакет фінансової підтримки для України, включаючи $3 млрд додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку та 240 млн фунтів стерлінгів (понад $305 млн) двосторонньої допомоги.

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Окрім цього, президент України Володимир Зеленський назвав п'ять основних напрямків – основ для миру. Зокрема, вони ґрунтуються на єдності та демократії.