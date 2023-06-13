Контрнаступ ЗСУ: скільки часу може зайняти повна деокупація України

Контрнаступальна кампанія не дасть швидких результатів

Сили оборони України вже ведуть певні контрнаступальні дії та звільняють населені пункти, однак не варто сподіватися на миттєві результати загальної кампанії з деокупації всіх українських територій. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Посадовець нагадав кінцеву мету контрнаступу – звільнення всіх захоплених російськими окупантами територій.

Також він підтвердив, що деякі контрнаступальні дії вже відбуваються, проте не став розкривати подробиці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, Жовква заперечив очікування, що кампанія дасть швидкі результати. Так, ЗСУ може знадобитися багато місяців, щоб досягти своєї мети.

Дипломатичний радник президента також додав, що це вже не перший контрнаступ України, адже вже були успішні наступи українських військових восени минулого року у Харківській та Херсонській областях.

Імовірно, нинішній наступ ЗСУ не буде останньою контрнаступальною операцією, зауважив посадовець.

Він підкреслив, що для досягнення успіху Україні потрібно більше артилерії та боєприпасів від західних партнерів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України загарбники в очікуванні контрнаступу почали встановлювати камери не лише у містах, а й на стратегічних дорогах.

Як повідомлялося, російські окупанти, аби завадити успішному просуванню ЗСУ, підірвали дамбу на річці Мокрі Яли на межі Запорізької та Донецької областей.