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«Слабкість очевидна». Зеленський відреагував на заколот у РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Слабкість очевидна». Зеленський відреагував на заколот у РФ
Володимир Зеленський: «Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління»
фото: Офіс президента

«Всі українські командувачі та воїни знають, що робити»

Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Про це написав президент України Володимир Зеленський коментуючи сьогоднішні події в РФ.

Зеленський наголосив, що Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. 

«Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали «Шахеди». Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв. Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна. Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість», – зазначив він.

Президент додав, що всі українські командувачі та воїни знають, що робити.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер. 

Буданов запевнив, що це не постанова.

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Теги: Володимир Зеленський путін росія переворот

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