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Розблокування морських портів знизить залежність України від зовнішнього фінансування – нардеп

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Розблокування морських портів знизить залежність України від зовнішнього фінансування – нардеп
Олексій Гончаренко
фото з відкритих джерел

Депутат також наголосив, що для України відкриття портів грає ключову роль у відновленні економіки

Світ має припинити російський шантаж на морі і забезпечити вільне судноплавство – поки інші диктатори світу не взяли на озброєння тактику Росії. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Блокада морських портів – це дуже погана ситуація не тільки для України, це дуже поганий приклад для всього світу, що можна просто взяти і припинити комерційне судноплавство в світовому океані. І якщо світ з цим не розбереться, не зупинить цей шантаж путіна, то далі до таких речей можуть вдатися диктатори в інших частинах світу. Що, безумовно, нічого доброго світу не дасть», – пояснив Гончаренко.

Водночас він наголосив, що перемогти Росію на морі і забезпечити вільне судноплавство цілком можливо у разі обʼєднання партнерів України.

«Головне питання тут – військове. Має бути коаліція країн з потужним військово-морським флотом, які просто візьмуть під захист кораблі, які будуть рухатися безпосередньо в Чорному морі. Це перше, що має бути. І це дуже важливо. Далі – питання страхування. Тому що для морських перевезень це питання ключове, і це дуже важливо. Україна зі свого боку вже виділила 20 мільярдів гривень на страхування», – зауважив Гончаренко.

Він також наголосив, що для України відкриття портів грає ключову роль у відновленні економіки.

«Відкриття експорту морського дуже суттєво вплине на ситуацію економічну в Україні. До речі, для світу це знизить потребу в фінансуванні України. Тому що Україна почне заробляти сама. А сьогодні, звичайно, з закритим Чорним морем Україна цього не може робити», – резюмував Гончаренко.

Нагадаємо, раніше американський дипломат Курт Волкер закликав міжнародну спільноту покінчити з російським піратством у Чорному морі та розблокувати морські порти України. Зокрема, він запропонував підготувати програми страхування для тих компаній, які готові повернутись до співпраці з Україною, і закликав країни НАТО давати військову відповідь у разі, якщо РФ атакуватиме комерційні судна у міжнародних водах Чорного моря – адже це є актом піратства.

Як відомо, Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгова палата в Україні та Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу« звернулися до Організації об'єднаних націй (ООН) та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство у Чорноморському регіоні. У разі ж, якщо РФ не погодиться, до її кораблів пропонують застосовувати такі ж інспекції, як і до українських – адже вони можуть перевозити військові вантажі.

Теги: бізнес Олексій Гончаренко Україна

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