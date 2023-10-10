Зеленський призначив нового начальника Полтавської ОДА

Раніше Пронін працював податковим та фінансовим аналітиком

Кандидатуру Пилипа Проніна 5 вересня рекомендував до призначення Кабінет міністрів

Сьогодні, 10 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення новим начальником Полтавської ОДА Пилипа Проніна. Відповідний указ розміщений на сайті президента. Згідно з деталями указу, чиновник записаний на російський манер – Філіпом.

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Кандидатуру Пилипа Проніна 5 вересня рекомендував до призначення Кабінет міністрів. Посадовця призначили замість попереднього очільника ОВА Дмитра Луніна. Його звільнили указом від 10 жовтня.

Хто такий Пилип Пронін

Як повідомлялося до сьогодні на офіційному сайті Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Пилип (Філіп) Пронін досі займав посаду заступника голови цієї структури. Він має вищу економічну та юридичну освіту.

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Раніше працював податковим та фінансовим аналітиком, був спеціалістом у Державному комітеті фінансового моніторингу України, пізніше – заступником директора Департаменту фінансових розслідувань у Державній службі фінансового моніторингу України.

Пилип Пронін представляв Україну у Мінських переговорах щодо війни, яку розпочала Росія в Україні. 2017-го очолив Управління виявлення та розшуку активів АРМА, а в січні 2020-го був призначений заступником Голови Агентства. 2021-го року увійшов до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Раніше повідомлялося, що 5 вересня Кабмін погодив призначення Проніна на посаду голови Полтавської ОДА.