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Танків і ракет – більше, ніж до війни! Як Путін надурив Захід

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Танків і ракет – більше, ніж до війни! Як Путін надурив Захід
Місце ракетного удару по Києву в серпні 2023 року
Фото: The New York Times

Санкції виявилися дірявими, Росія збільшує виробництво зброї

The New York Times оприлюднила аналітичний матеріал трьох американських журналістів, які звертають увагу на те, що Росії вдалося обійти запроваджені Заходом санкції та експортний контроль задля розширення свого ракетного виробництва.

За словами американських, європейських та українських чиновників, це робить Україну вразливою, адже упродовж найближчих місяців можливе посилення атак.

Автори зазначають, що, за оцінками американських чиновників, внаслідок санкцій Росія на початку війни була змушена різко уповільнити виробництво ракет та іншого озброєння. Такий стан тривав щонайменше шість місяців. Але до кінця 2022 року російське військово-промислове виробництво знову почало набирати обертів.

Росія підірвала американський експортний контроль, використовуючи свої розвідувальні служби й міністерство оборони для управління незаконними мережами людей, які займаються контрабандою ключових компонентів озброєння, експортуючи їх в інші країни, звідки їх легше доставити в Росію. Менш ніж за рік після початку війни Росія відновила постачання потрібних складників через Вірменію і Туреччину. Американські та європейські регулятори намагаються працювати разом, щоб обмежити експорт мікросхем до Росії, щосили намагаються зупинити потік, що проходить через країни, пов'язані з Москвою.

Видання наголошує, що активізація військового виробництва в Росії викликає неабияке занепокоєння, оскільки Москва використовує артилерію для обстрілу українських солдатів на передовій, а ракети – для атак на електромережі та інші об'єкти критичної інфраструктури, а також для терору цивільного населення у тилових містах. Урядовці побоюються, що збільшення запасів ракет може означати особливо темну й холодну зиму для українських громадян.

Разом з тим автори статті звертають увагу на те, що Пентагон намагається допомогти ЗСУ ефективніше збивати російські ракети й безпілотники. Американське військове відомство надало системи протиповітряної оборони Patriot і переконало союзників надати боєприпаси для С-300, які довели свою ефективність. Пентагон також надав інші засоби протиповітряної оборони, такі як система Avenger і система протиповітряної оборони Hawk.

Однак Україна все ще не має достатньої кількості систем ППО, аби надійно захистити всю країну. За словами українських урядовців, збільшення кількості російських ракет може перевантажити систему протиповітряної оборони країни.

У жовтні 2022 року американські чиновники, які спеціально зібралися у Вашингтоні, заявили, що санкції та експортний контроль працюють частково, оскільки вони стримують країни від відправки мікросхем, плат, комп'ютерних процесорів та інших компонентів, необхідних для високоточної керованої зброї, а також необхідних компонентів для дизельних двигунів, гелікоптерів і танків.

Але Росія швидко адаптувалася, доклавши власних зусиль для забезпечення поставок необхідних деталей.

Завдяки доходам від високих цін на енергоносії, російські спецслужби й міністерство оборони змогли контрабандою ввозити мікроелектроніку та інші західні матеріали, необхідні для крилатих ракет та іншої високоточної керованої зброї. У результаті військове виробництво не лише відновилося, але й різко зросло.

Журналісти посилаються на високопоставленого західного чиновника з питань оборони, який стверджує, що до війни Росія могла виробляти 100 танків на рік, а зараз вона виробляє 200.

Західні чиновники вважають, що Росія може виробляти два мільйони артилерійських снарядів на рік – вдвічі більше, ніж припускали західні розвідувальні служби до війни.

Таким чином, як пишуть автори, Росія зараз виробляє більше боєприпасів, ніж Сполучені Штати і Європа. За оцінками Кусті Салма, високопосадовця Міністерства оборони Естонії, нинішнє виробництво боєприпасів в Росії усемеро переважає те, що виробляють на Заході. За його словами, виробничі витрати Росії також значно нижчі, ніж на Заході – частково через те, що Москва жертвує безпекою і якістю у своєму прагненні виробляти зброю дешевше. Наприклад, виробництво 155-міліметрового артилерійського снаряда коштує західній країні від $5-6 тис., тоді як виробництво аналогічного 152-міліметрового артилерійського снаряда коштує Росії близько $600.

Росія Путіна переорієнтувала свою економіку на військове виробництво
Росія Путіна переорієнтувала свою економіку на військове виробництво
Фото: Sputnik

Тим не менше, обізнані зі звітами розвідок люди стверджують, що Росія не має величезних запасів ракет. Хоча деяких видів, таких як крилата ракета повітряного базування Х-55, у Росії зараз більше, ніж було на початку війни.

Дмитро Альперович, експерт з міжнародної безпеки й голова вашингтонського аналітичного центру Silverado Policy Accelerator, що базується у Вашингтоні,  каже, що у випадках, коли Росії потрібні мільйони штук одного конкретного компонента, експортний контроль може повністю зупинити виробництво. Але мікросхеми, необхідні для виробництва кількох сотень крилатих ракет, помістяться в кількох рюкзаках, що робить ухилення від санкцій відносно простим.

Американські чиновники заявили, що вони можуть уповільнити, але не зупинити контрабанду Росією деталей, необхідних для виробництва ракет, і нереалістично думати, що Москва не відреагує на американські обмеження. До них, за даними Міністерства торгівлі, Росія пристосувалася. Вона відправляє деталі до третіх країн, а звідти перенаправляє до Росії.

До війни Росія могла виробляти 100 танків на рік, а зараз – 200

«Хоча наш контроль виявився ефективним, однак російський уряд не розвів руками і не визнав: «Ви нас зловили, ми здаємося», – сказав Метью С. Аксельрод, помічник міністра торгівлі США з питань експортного контролю. – Росіяни стають все більш креативними у своїх спробах ухилитися від сплати мита. І ми дуже агресивно працюємо над тим, щоб присікти їх».

У статті зазначається, що Сполучені Штати та Європейський Союз наразі мають спільний список зі 38 різних категорій товарів, експорт яких до Росії обмежений. Американські офіційні особи заявили, що дев'ять найменувань з цієї кількості – упереваж  мікроелектроніка для ракет і безпілотники, які найпріоритетніші для блокування.

Видання пише, що американські та європейські чиновники працюють разом з банками над розробкою системи попередження, яка б застерігала уряди про можливі порушення санкцій. Наразі американські банки повідомили уряд США про 400 підозрілих транзакцій. Третину цих повідомлень Міністерство торгівлі змогло використати у своїх розслідуваннях.

Так, 31 серпня 2023 року воно звинуватило трьох осіб в участі у незаконній російській мережі закупівель. Один з них, Артур Петров, російсько-німецький громадянин, був заарештований і звинувачений Міністерством юстиції у порушенні експортного контролю. А саме: у придбанні в американських експортерів мікроелектроніки з метою відправки її на Кіпр, Латвію чи Таджикистан, звідкіля інші компанії сприяли рухові компонентів далі –  до Росії.

Журналісти акцентують, що одна з проблем для уряду США полягає в тому, що Росії потрібні не високотехнологічні мікросхеми, які легше відстежити, а простіші, для виготовлення товарів широкого вжитку.

«Це ускладнює нашу роботу, тому що є багато країн, для яких цілком легально і нормально продавати чіпи в цілком законних комерційних цілях, –  сказав Аксельрод. – Проблема в тому, що вони потім перенаправляються і скеровуються до Росії».

Утім є й хороші новини. Так, використавши минулого року близько десяти мільйонів артилерійських снарядів, Росії довелося відчайдушно шукати альтернативні джерела для збільшення своїх запасів, аж до спроб укласти угоду з Північною Кореєю про постачання зброї.

За словами американських офіційних осіб, хоча Москва й досягла успіху в контрабанді процесорів і друкованих плат, вона стикається з дефіцитом ракетного палива і базових вибухових речовин – ці матеріали значно важче переправити контрабандою, ніж друковані плати. Цей дефіцит, ймовірно, стримуватиме Москву, якщо вона намагатиметься нарощувати виробництво боєприпасів, ракет чи бомб.

Крилатих ракет повітряного базування Х-55 у Росії зараз більше, ніж було на початку війни

У матеріалі йдеться також про те, що збільшення військового виробництва в Росії також дорого коштувало для її економіки, особливо в умовах різкого зростання в країні відсоткових ставок. Санкції негативно позначилися на загальному стані російської економіки, а подолання західних експортних заборон коштувало недешево. Високопоставлений західний чиновник у сфері оборони заявив, що Росія переорієнтувала майже третину своєї комерційної економіки на виробництво озброєнь. Країна стикається з браком робочої сили, що також може ускладнити досягнення промислових успіхів.

Влітку Росія зменшила свої атаки на українську енергосистему. Але зі зниженням температури повітря деякі українські та західні аналітики й урядовці вважають, що кампанія терору проти Києва може бути відновлена. Росіяни сподіваються, що таким чином вони послаблять волю українців до боротьби.

Кім Чен Ин прибув до Росії 12 вересня. За словами американських і західних чиновників, Москва прагне укласти з Північною Кореєю угоду про постачання зброї
Кім Чен Ин прибув до Росії 12 вересня. За словами американських і західних чиновників, Москва прагне укласти з Північною Кореєю угоду про постачання зброї
Фото: Міністерство охорони навколишнього середовища Росії, за матеріалами Agence France-Presse

Американські чиновники сподіваються, що стабільне постачання боєприпасів для протиповітряної оборони й додаткова допомога в удосконаленні способів перехоплення російських ракет допоможе Україні протистояти їх посиленому шквалу.

«Українці стали краще захищати свою інфраструктуру й будувати оборонні споруди навколо своїх електростанцій та критично важливих електромереж, – сказав Кусті Салм, високопосадовець Міністерства оборони Естонії. – А ще вони стали оперативніше усувати наслідки відключень електроенергії та ліквідовувати перебої у роботі комунальних служб».

Джуліан Барнс
Репортер з питань національної безпеки, який висвітлює діяльність розвідувальних служб.
Ерік Шмітт
Журналіст, лауреат чотирьох Пулітцерівських премій
Томас Гіббонс-Нефф
Кореспондент в Україні, колишній морський піхотинець

Джерело: The New York Times

Підготувала: Вікторія О. Романчук, для «Главкома»

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Теги: озброєння росія війна

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