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Уперше в історії: військовий контингент НАТО тренувався відбивати напад на одну з країн

Надія Карбунар
glavcom.ua
Уперше в історії: військовий контингент НАТО тренувався відбивати напад на одну з країн
Навчання Northern Coasts відбуваються на Балтиці з 2007 року
фото з відкритих джерел

У рамках навчань відпрацьовано десантні операції та удари кораблів по цілях на землі

У ході військово-морських навчань Northern Coasts 2023 у прибережних регіонах Естонії та Латвії військовий контингент НАТО відпрацював п'яту статтю Договору про напад на країну Північноатлантичного альянсу, повідомляє пресслужба Альянсу.

«Уперше в історії задіяний сценарій, який переріс у ситуацію, передбачену статтею 5 – принципом колективної оборони при нападі на члена Альянсу», – ідеться в повідомленні.

Навчання Northern Coasts відбуваються на Балтиці з 2007 року. Цього року під командуванням ВМС Німеччини задіяли 3200 військових, 30 кораблів та підводних човнів, а також понад 15 літаків із 14 держав. Віце-адмірал Каак – головком ВМС Німеччини, перед навчаннями зазначив, що будуть відпрацьовані дії щодо відбиття нападу Росії в регіоні.

«Ми посилаємо Росії сигнал про настороженість. Надійне стримування включає і здатність атакувати», – заявив Каак.

У рамках навчань відпрацьовано десантні операції та удари кораблів по цілях на землі, а також забезпечення безпеки морських шляхів у Балтійському морі. Участь у навчаннях брали сили ВМС Німеччини, США, Польщі, країн Балтії, Фінляндії, Данії, Франції, Нідерландів, Італії, Бельгії, Швеції та Канади.

«Ми завжди готові використати будь-яку можливість навчання з нашими союзниками та партнерами. Сьогодні, як ніколи, для Альянсу актуально продемонструвати здатність та готовність захищати себе, патрулювати води та демонструвати солідарність, силу та надійне стримування», – наголосили в Альянсі.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме ще довго, тож до цього потрібно бути готовими.

До слова, Росія цього року не зможе провести масштабну наступальну операцію, оскільки у неї не вистачає військ і боєприпасів.

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Теги: росія навчання Єнс Столтенберг війна напад

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