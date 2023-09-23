Уперше в історії: військовий контингент НАТО тренувався відбивати напад на одну з країн

Навчання Northern Coasts відбуваються на Балтиці з 2007 року

У рамках навчань відпрацьовано десантні операції та удари кораблів по цілях на землі

У ході військово-морських навчань Northern Coasts 2023 у прибережних регіонах Естонії та Латвії військовий контингент НАТО відпрацював п'яту статтю Договору про напад на країну Північноатлантичного альянсу, повідомляє пресслужба Альянсу.

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«Уперше в історії задіяний сценарій, який переріс у ситуацію, передбачену статтею 5 – принципом колективної оборони при нападі на члена Альянсу», – ідеться в повідомленні.

Навчання Northern Coasts відбуваються на Балтиці з 2007 року. Цього року під командуванням ВМС Німеччини задіяли 3200 військових, 30 кораблів та підводних човнів, а також понад 15 літаків із 14 держав. Віце-адмірал Каак – головком ВМС Німеччини, перед навчаннями зазначив, що будуть відпрацьовані дії щодо відбиття нападу Росії в регіоні.

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«Ми посилаємо Росії сигнал про настороженість. Надійне стримування включає і здатність атакувати», – заявив Каак.

У рамках навчань відпрацьовано десантні операції та удари кораблів по цілях на землі, а також забезпечення безпеки морських шляхів у Балтійському морі. Участь у навчаннях брали сили ВМС Німеччини, США, Польщі, країн Балтії, Фінляндії, Данії, Франції, Нідерландів, Італії, Бельгії, Швеції та Канади.

«Ми завжди готові використати будь-яку можливість навчання з нашими союзниками та партнерами. Сьогодні, як ніколи, для Альянсу актуально продемонструвати здатність та готовність захищати себе, патрулювати води та демонструвати солідарність, силу та надійне стримування», – наголосили в Альянсі.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме ще довго, тож до цього потрібно бути готовими.

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До слова, Росія цього року не зможе провести масштабну наступальну операцію, оскільки у неї не вистачає військ і боєприпасів.