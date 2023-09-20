Зеленський і Лавров зійдуться у відкритих дебатах Радбезу ООН

Минулого року Володимир Зеленський виступив онлайн на екстреному засіданні Радбезу ООН

У відкритих дебатах Радбезу ООН щодо Україну візьмуть участь лідери держав та урядів різних країн світу

Зеленський візьме участь у відкритих дебатах Радбезу ООН щодо України

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У середу, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський візьме учать у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН на тему «Дотримання принципів та цілей Статуту ООН через ефективну багатосторонність: підтримання миру та безпеки України».

Як передає Укрінформ, засідання Радбезу розпочнеться об 11:00 за східноамериканським часом (о 18:00 за Києвом). В обговоренні візьмуть участь лідери держав та урядів різних країн світу.

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Росію, яка займає місце постійного члена Радбезу, представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Цього дня також очікуються двосторонні зустрічі Зеленського з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою (Албанія головує в Радбезі ООН у вересні), президентом Республіки Чилі Габрієлем Боричем, федеральним канцлером Олафом Шольцом, іншими політиками, дипломатами та бізнесменами.

Також у середу продовжаться загальні дебати в рамках тижня високого рівня 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Засідання Генасамблеї триватиме з 9:00 до 21:00 (з 16:00 до 4:00 за Києвом).

Сьогодні на сесії Генасамблеї очікуються виступи президентів Румунії, Литви, Латвії, Естонії, Еквадору, Словаччини, Фінляндії, Болгарії, Південної Кореї, Молдови, Італії, Іспанії, прем’єр-міністра Бельгії – загалом 40 лідерів.

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Тема дебатів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН – «Відновлення довіри та глобальної солідарності: прискорення дій щодо Порядку денного до 2030 року і його Цілей сталого розвитку для забезпечення миру, процвітання, прогресу та стійкості для всіх».

Зеленський здійснює візит до Нью-Йорку 18-20 вересня. Загальні дебати Генасамблеї проходять 19-23 вересня. 21 вересня президент України має зустрітися у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом.