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Зеленський і Лавров зійдуться у відкритих дебатах Радбезу ООН

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зеленський і Лавров зійдуться у відкритих дебатах Радбезу ООН
Минулого року Володимир Зеленський виступив онлайн на екстреному засіданні Радбезу ООН
фото з відкритих джерел

У відкритих дебатах Радбезу ООН щодо Україну візьмуть участь лідери держав та урядів різних країн світу

Зеленський візьме участь у відкритих дебатах Радбезу ООН щодо України

У середу, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський візьме учать у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН на тему «Дотримання принципів та цілей Статуту ООН через ефективну багатосторонність: підтримання миру та безпеки України».

Як передає Укрінформ, засідання Радбезу розпочнеться об 11:00 за східноамериканським часом (о 18:00 за Києвом). В обговоренні візьмуть участь лідери держав та урядів різних країн світу.

Росію, яка займає місце постійного члена Радбезу, представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Цього дня також очікуються двосторонні зустрічі Зеленського з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою (Албанія головує в Радбезі ООН у вересні), президентом Республіки Чилі Габрієлем Боричем, федеральним канцлером Олафом Шольцом, іншими політиками, дипломатами та бізнесменами.

Також у середу продовжаться загальні дебати в рамках тижня високого рівня 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Засідання Генасамблеї триватиме з 9:00 до 21:00 (з 16:00 до 4:00 за Києвом).

Сьогодні на сесії Генасамблеї очікуються виступи президентів Румунії, Литви, Латвії, Естонії, Еквадору, Словаччини, Фінляндії, Болгарії, Південної Кореї, Молдови, Італії, Іспанії, прем’єр-міністра Бельгії – загалом 40 лідерів.

Тема дебатів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН – «Відновлення довіри та глобальної солідарності: прискорення дій щодо Порядку денного до 2030 року і його Цілей сталого розвитку для забезпечення миру, процвітання, прогресу та стійкості для всіх».

Зеленський здійснює візит до Нью-Йорку 18-20 вересня. Загальні дебати Генасамблеї проходять 19-23 вересня. 21 вересня президент України має зустрітися у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом.

Теги: Сергій Лавров росія Володимир Зеленський Україна Радбез ООН

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