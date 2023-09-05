Кабмін погодив звільнення керівника Донецької ОВА
Кириленко ймовірно стане новим очільником Антимонопольного комітету
Уряд підтримав звільнення керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Про це повідомив постійний представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Також уряд погодив Євгена Проніна на посаду голови Полтавської ОДА.
Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія казав, що Кириленко стане новим очільником Антимонопольного комітету. З цієї посади сьогодні звільнили Ольгу Піщанську.
Нагадаємо, Рада сьогодні також звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна. Та Олексія Резнікова з посади міністра оборони.
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