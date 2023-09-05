Кабмін погодив звільнення керівника Донецької ОВА

Павло Кириленко очолював Донецьку ОВА з 2019 року

Кириленко ймовірно стане новим очільником Антимонопольного комітету

Уряд підтримав звільнення керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Про це повідомив постійний представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Також уряд погодив Євгена Проніна на посаду голови Полтавської ОДА.

Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія казав, що Кириленко стане новим очільником Антимонопольного комітету. З цієї посади сьогодні звільнили Ольгу Піщанську.

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Нагадаємо, Рада сьогодні також звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна. Та Олексія Резнікова з посади міністра оборони.