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Кабмін погодив звільнення керівника Донецької ОВА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін погодив звільнення керівника Донецької ОВА
Павло Кириленко очолював Донецьку ОВА з 2019 року
фото з відкритих джерел

Кириленко ймовірно стане новим очільником Антимонопольного комітету

Уряд підтримав звільнення керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Про це повідомив постійний представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також уряд погодив Євгена Проніна на посаду голови Полтавської ОДА.

Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія казав, що Кириленко стане новим очільником Антимонопольного комітету. З цієї посади сьогодні звільнили Ольгу Піщанську.

Нагадаємо, Рада сьогодні також звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна. Та Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

Теги: Павло Кириленко Донеччина Антимонопольний комітет

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