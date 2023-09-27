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Більшість фінансових додатків в Україні – російські: українці заплатили чималу суму ворогу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Більшість фінансових додатків в Україні – російські: українці заплатили чималу суму ворогу
50% застосунків для фінансів в Україні мають російське походження
фото з відкритих джерел

Використовуючи російські застосунки, українці добровільно передають свої персональні дані на територію Росії

50% застосунків для фінансів в Україні мають російське походження. Про це свідчать результати дослідження фінтех-стартапу Saldo Apps та аналітичного сервісу для мобільних застосунків ASObot.

App Store та Google Play налічують понад 1 000 застосунків для обліку персональних фінансів, популярних в Україні – близько 100. Дослідження показало, що 50% застосунків зроблені в Росії.

За оцінками спеціалістів, українці за півтора року з початку повномасштабного вторгнення заплатили більше $250 тис. додаткам з країни-терористки. Це сталося через те, що більшість російських додатків для обліку особистих фінансів мають або українську локалізацію, або інтеграцію з українськими банками.

«Коли я побачив, що з початком повномасштабного вторгнення українці не стали менше завантажувати російські застосунки й платити російським розробникам – припустив, що українці просто не знають про походження тих застосунків», – розповідає генеральний директор Saldo Apps Радомир Новкович.

Проблема російських застосунків в Україні стоїть особливо гостро ще й тому, що крім грошей українці добровільно передають свої персональні дані. Згідно з федеральним законом 152-ФЗ «Про персональні дані» персональні дані російських користувачів повинні зберігатися на території Росії та оброблятися федеральними органами державної влади. Якщо російські розробники не виділили окремі сервери поза межами Росії для зберігання даних українців, це може означати, що всі дії українських користувачів, зокрема й донати на ЗСУ, фіксують на території Росії.

Пам’ятка для визначення небезпечних додатків
Пам’ятка для визначення небезпечних додатків
фото: Saldo Apps та ASObot

Компанії Saldo Apps та ASObot створили пам’ятку, щоб користувачі могли визначити небезпечні додатки та уникнути передачі їм своїх коштів та персональних даних.

Серед 16 найбільш популярних російських додатків в Україні команда розробників виділяє: Манібокс, Money manager, CoinKeeper, Zenmoney, Журнал витрат та інші.

Нагадаємо, росіяни заявили, що США шпигують за ними через смартфони. Федеральна служба безпеки РФ нібито помітила аномальну активність в смартфонах американського бренду Apple. Служба стверджує, нібито через ці телефони США проводили розвідувальну операцію на території Росії. Жодних доказів, або прикладів роботи ФСБ не надала. 

Теги: фінанси застосунок росія українці

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