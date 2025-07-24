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Зеленський погодив текст законопроєкту про незалежність НАБУ та САП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський погодив текст законопроєкту про незалежність НАБУ та САП
Президент обіцяв, що запропонує законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава України наголосив, що текст нового документа збалансований та містить положення, які захистять антикорупційні органи від впливу

Президент Володимир Зеленський погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави нашої держави.

За словами президента, текст нового документа збалансований, а також містить надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. «Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України», – зазначив він.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Глава України стверджує, що новий законопроєкт усуне російський вплив і втручання в діяльність органів правопорядку. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту.

Зауважимо, 22 та 23 липня тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

До слова, нардепи з різних фракцій зареєстрували у Раді новий законопроєкт, який має повернути незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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Теги: Володимир Зеленський законопроєкт НАБУ САП

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