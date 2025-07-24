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У Раді зареєстровано законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Раді зареєстровано законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП
За повернення незалежності НАБУ і САП можна буде голосувати вже завтра
фото з відкритих джерел

Закон про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 депутатів з різних фракцій

Нардепи з різних фракцій зареєстрували у Раді новий законопроєкт, який має повернути незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, передає «Главком».

«Закон про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 депутатів з різних фракцій. Реєструємо. Завтра можна голосувати. Турборежим та турборежим. Ваш хід, пане президенте», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Як відомо, президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Глава України стверджує, що новий законопроєкт усуне російський вплив і втручання в діяльність органів правопорядку.

До слова, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту, який має забезпечити незалежність антикорупційних інституцій.

Зауважимо, 22 та 23 липня тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Теги: САП законопроєкт Ярослав Юрчишин НАБУ Верховна Рада

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