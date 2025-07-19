Зеленський оновив склад РНБО

Головою РНБО є сам Зеленський, а секретарем став колишній міністр оборони Рустем Умєров

Склад Ради національної безпеки та оборони було змінено після перезавантаження уряду

Президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки та оборони після того, як відбулося перезавантаження Кабінету Міністрів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента України. Відповідно до указу президента за №501/2025, головою Ради нацбезпеки є сам Зеленський, секретарем – колишній міністр оборони Рустем Умєров.

Також до нового складу РНБО увійшли:

Галущенко Герман Валерійович – Міністр юстиції України;

Гринчук Світлана Василівна – Міністр енергетики України;

Єрмак Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України;

Загородній Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України;

Іващенко Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України;

Клименко Ігор Володимирович – Міністр внутрішніх справ України;

Кравченко Руслан Андрійович – Генеральний прокурор;

Ляшко Віктор Кирилович – Міністр охорони здоров'я України;

Малюк Василь Васильович – Голова Служби безпеки України;

Марченко Сергій Михайлович – Міністр фінансів України;

Пишний Андрій Григорович – Голова Національного банку України (за згодою);

Пронін Філіп Євгенович – Голова Державної служби фінансового моніторингу країни;

Свириденко Юлія Анатоліївна – Прем'єр-міністр України;

Сибіга Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України;

Сирський Олександр Станіславович – Головнокомандувач Збройних Сил України;

Соболев Олексій Дмитрович – Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;

Стефанчук Руслан Олексійович – Голова Верховної Ради України (за згодою);

Федоров Михайло Альбертович – Перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України;

Шмигаль Денис Анатолійович – Міністр оборони України.

Водночас зазначено, що низка указів щодо зміни складу РНБО, видані у 2024 та 2025 роках, втрачають свою чинність.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.

Також Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. «За» проголосували 254 нардепи. У результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Так, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики об'єднали в одне відомство. Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал – до нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності. Посада міністра Кабінету міністрів ліквідована, її функції передано до Секретаріату уряду.

Зокрема, Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. «За» – 271 голос. А Денис Шмигаль став міністром оборони України.