Другий день акцій на підтримку НАБУ і САП. Фото з різних міст

Противники ухваленого законопроєкту №12414 знову вийшли на мітинги

В різних містах України другий день тривають акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Попри те, що президент Володимир Зеленський анонсував новий законопроєкт, який має посилити антикорупційні органи, противники ухваленого документа №12414 знову вийшли на мітинги. Про це повідомляє «Главком».

Протестувальники вийшли на мирні акції у Києві, Львові, Чернівцях, Одесі, Харкові та інших містах України. Демонстранти скандують лозунги проти корупції, тримаючи у руках відповідні плакати.

Нагадаємо, учора, 22 липня, у різних містах України проходили протести через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414. Активісти вимагали накласти вето на закон. Протести відбувалися у трьох містах України: Києві, Львові та Дніпрі. Громадяни прийшли з плакатами та вимагали, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено. Мер Києва Віталій Кличко зі своїм братом Володимиром долучились до мітингу, який проходив біля театру Івана Франка.

Як відомо, в умовах воєнного стану організація мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій, а також спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних і видовищних масових заходів можлива лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження. Для цього організаторам необхідно звертатися за погодженням до виконавчих органів міських, селищних і сільських рад не пізніше, ніж за пʼять робочих днів до дня проведення заходу. Водночас кількість осіб, які беруть участь у заходах, не повинна перевищувати розрахункової місткості найближчої захисної споруди (найпростішого укриття).

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Як відомо, президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Глава України стверджує, що новий законопроєкт усуне російський вплив і втручання в діяльність органів правопорядку.

До слова, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту, який має забезпечити незалежність антикорупційних інституцій.