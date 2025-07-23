Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Другий день акцій на підтримку НАБУ і САП. Фото з різних міст

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Другий день акцій на підтримку НАБУ і САП. Фото з різних міст
Демонстранти вийшли з плакатами у багатьох містах України
фото: Радіо Свобода

Противники ухваленого законопроєкту №12414 знову вийшли на мітинги

В різних містах України другий день тривають акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Попри те, що президент Володимир Зеленський анонсував новий законопроєкт, який має посилити антикорупційні органи, противники ухваленого документа №12414 знову вийшли на мітинги. Про це повідомляє «Главком».

Протестувальники вийшли на мирні акції у Києві, Львові, Чернівцях, Одесі, Харкові та інших містах України. Демонстранти скандують лозунги проти корупції, тримаючи у руках відповідні плакати.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram
Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram
Другий день акцій на підтримку НАБУ і САП. Фото з різних міст фото 1
Другий день акцій на підтримку НАБУ і САП. Фото з різних міст фото 2
Другий день акцій на підтримку НАБУ і САП. Фото з різних міст фото 3
Другий день акцій на підтримку НАБУ і САП. Фото з різних міст фото 4
Другий день акцій на підтримку НАБУ і САП. Фото з різних міст фото 5
Другий день акцій на підтримку НАБУ і САП. Фото з різних міст фото 6

Нагадаємо, учора, 22 липня, у різних містах України проходили протести через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414. Активісти вимагали накласти вето на закон. Протести відбувалися у трьох містах України: Києві, Львові та Дніпрі. Громадяни прийшли з плакатами та вимагали, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено. Мер Києва Віталій Кличко зі своїм братом Володимиром долучились до мітингу, який проходив біля театру Івана Франка.

Як відомо, в умовах воєнного стану організація мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій, а також спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних і видовищних масових заходів можлива лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження. Для цього організаторам необхідно звертатися за погодженням до виконавчих органів міських, селищних і сільських рад не пізніше, ніж за пʼять робочих днів до дня проведення заходу. Водночас кількість осіб, які беруть участь у заходах, не повинна перевищувати розрахункової місткості найближчої захисної споруди (найпростішого укриття).

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Як відомо, президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Глава України стверджує, що новий законопроєкт усуне російський вплив і втручання в діяльність органів правопорядку.

До слова, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту, який має забезпечити незалежність антикорупційних інституцій.

Читайте також:

Теги: САП протест НАБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уранці 21 липня СБУ та Офіс генпрокурора влаштували обшуки в НАБУ та САП. Підозри більш ніж серйозні…
До побачення, НАБУ! Що насправді криється за масштабною спецоперацією СБУ тема дня
21 липня, 22:05
Громадяни блокують автомобільні шляхи
Антиурядові протести у Сербії: студенти блокують дороги по всій країні
30 червня, 10:18
Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом
Шпигував для Росії. Правоохоронці затримали співробітника найелітнішого підрозділу НАБУ
21 липня, 15:36
Посли G7 кажуть, що уважно стежать за розслідуванням проти кількох співробітників НАБУ
Посли G7 заявили про «серйозне занепокоєння» через слідчі дії проти НАБУ
21 липня, 21:50
Міністр МЗС Німеччини застеріг, що Україна повинна належно боротися з корупцією
Глава МЗС Німеччини попередив Україну щодо наслідків обмеження НАБУ та САП
Сьогодні, 14:21
Совсун: Сьогодні вранці ми вже відправили його на підпис іншим депутатам і депутаткам
Нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП
Сьогодні, 14:44
Китай реагуватиме на санкції ЄС
Пекін заявив, що рішуче відповість на 18-й пакет санкцій ЄС
21 липня, 14:25
Керівник підрозділу НАБУ координує діяльність Бюро в прифронтових областях України
Правоохоронці затримали високопосадовця НАБУ
21 липня, 09:59
Парламент обмежив повноваження НАБУ та САП
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список)
Вчора, 16:15

Суспільство

Очільник російської делегації заявив, що позиції РФ та України суттєво відрізняються
Очільник російської делегації заявив, що позиції РФ та України суттєво відрізняються
Другий день акцій на підтримку НАБУ і САП. Фото з різних міст
Другий день акцій на підтримку НАБУ і САП. Фото з різних міст
Чому не можна говорити «атошник», «ЗСУшник»? Мовознавиця пояснила, як говорити українською правильно
Чому не можна говорити «атошник», «ЗСУшник»? Мовознавиця пояснила, як говорити українською правильно
Як руйнування Каховської ГЕС вплинуло на річки: пояснення еколога
Як руйнування Каховської ГЕС вплинуло на річки: пояснення еколога
«Некоректне порівняння». Друкарня пояснила, чому відмовилась друкувати плакати з Зеленським та Януковичем
«Некоректне порівняння». Друкарня пояснила, чому відмовилась друкувати плакати з Зеленським та Януковичем
Нашестя сарани зафіксовано у чотирьох областях
Нашестя сарани зафіксовано у чотирьох областях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2025
46K
Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців
15K
Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки
4867
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3200
Спадщина Оззі Осборна: кому дістануться величезні статки

Новини

Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Сьогодні, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua