Посилить незалежність антикорупційних органів. Зеленський анонсував новий законопроєкт

За словами президента, керівники інституцій запропонують конкретні кроки, які можуть зміцнити силу права в Україні

Новий законопроєкт усуне російський вплив та втручання в діяльність органів правопорядку

Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

За словами Зеленського, відбулося багато нарад з урядовцями та представниками правоохоронних органів. «Дуже детально говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР, генеральний прокурор України – мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи. Важливо, що вони сказали й одне одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже, справедливості в Україні», – каже він.

Як зазначив президент, керівники інституцій разом запропонують план дій, зокрема конкретні кроки, які можуть зміцнити силу права в Україні. «Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано», – наголосив український лідер.

Зеленський наголосив, що новий законопроєкт усуне російський вплив і втручання в діяльність органів правопорядку. Він наголосив, що норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть.

«І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави», – додав він.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. Якщо коротко, цей закон перетворює НАБУ і САП на залежні від генерального прокурора інституції.

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП «Главком» писав тут. Даний документ підтримали 19 народних обранців з опозиції. Соратниця Порошенка пояснила, чому підтримала закон.

Зеленський прокоментував цей закон, заявивши, що в Україні «антикорупційна інфраструктура працюватиме, але без російських впливів». Він також заявив, що генпрокурор «налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону».

Раніше повідомлялося, що нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП.

До слова, Єврокомісія виразила «велику стурбованість» через ухвалення закону №12414, окремі пункти якого позбавляють незалежності антикорупційних органів Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.