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Україна опрацьовує деталі присутності безпекового контингенту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна опрацьовує деталі присутності безпекового контингенту
ЄС розглядає можливість відправлення «військових радників» в Україну
фото з відкритих джерел

За словами президента, Україна зробить все, щоб максимально швидко виконувалися політичні рішення щодо контингенту

Україна готує деталі того, як може функціонувати військовий контингент партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Президент анонсував нові пакети військової допомоги для України, які допоможуть захисникам у боротьбі з російськими загарбниками.

«Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова про комунікацію і спільну роботу з нашими партнерами в Європі. Будуть нові пакети підтримки, також ми готуємо нову безпекову архітектуру, всі конкретні деталі того, як може функціонувати безпековий контингент партнерів в Україні», – каже він.

За словами президента, українська сторона зробить все, щоб максимально швидко виконувалися політичні рішення щодо контингенту.

«Сьогодні ж детально ми обговорили з дипломатами найближчі наші тижні: можливі зустрічі тут, у Європі, роботу з Америкою, а також відносини з іншими державами – з усіма державами, які достатньо сильні, щоб реально вплинути на дипломатію», – наголосив глава нашої держави.

Як зазначив Зеленський, в усіх частинах світу має бути однаково зрозуміло, що причина війни тільки в Росії.

«Саме там, у Москві, у Кремлі сидить причина, чому досі немає навіть припинення вогню, не те що чогось більшого. Вже 36 днів пропозиції Америки повністю та безумовно припинити удари в небі, на морі та на землі. Україна одразу прийняла цю пропозицію більш ніж місяць тому. Росія ігнорує її досі й досі не відчуває наслідків, і саме в цьому – ключова проблема», – пояснив він.

Нагадаємо, європейська «коаліція охочих» розглядає можливість створення проміжного контингенту чисельністю 25 тис. осіб, але і він може не стримати російський напад або бути стійким без суттєвої допомоги США.

Тим часом генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, якщо європейська місія має гарантувати припинення вогню вздовж лінії розмежування протяжністю понад 16 тис. км, то вона потребуватиме набагато більше, ніж 25 тис. військовослужбовців.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що миротворчі сили, у разі їхнього розміщення в Україні, зможуть дати відсіч росіянам, якщо Москва вдасться до повторного нападу. 

До слова, українська влада має сформований список країн, готових відправити військові контингенти.

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Теги: Володимир Зеленський миротворці

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