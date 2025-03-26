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Пресконференція Зеленського та Макрона: трансляція

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Пресконференція Зеленського та Макрона: трансляція
Еммануель Макрон у середу, 26 березня, прийняв Володимира Зеленського у Єлисейському палаці
фото: скриншот відео

Метою зустрічі є підготовка саміту «коаліції охочих», який пройде 27 березня

У середу, 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції для зустрічі із французьким лідером Емманюелем Макроном. «Главком» публікує пряму трансляцію пресконференції заходу.

Метою зустрічі є підготовка саміту «коаліції охочих», який пройде 27 березня. 

Володимир Зеленський раніше вже прибув до Єлисейського палацу та зустрівся із Еммануелем Макроном.

 Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у середу, 26 березня, прийме українського президента Володимира Зеленського у Єлисейському палаці. Метою зустрічі є підготовка саміту «коаліції охочих», який пройде 27 березня. 

«Глава держави ще раз запевнить президента Зеленського, що Франціязробить продовження та посилення військової та фінансової підтримки України своїм абсолютним пріоритетом», – зазначили у пресслужбі Єлисейського палацу.

Також 18 березня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани Парижа розмістити до 2035 року дві ескадрильї оновлених винищувачів Rafale з ядерними боєголовками на 116 авіабазі в Люксей-ле-Бен біля кордонів Швейцарії та Німеччини.

До слова, Зеленський поспілкувався з журналістами ввечері 19 березня. Під час онлайн-брифінгу задзвонив телефон президента. Зеленський сказав, що йому телефонував президент Франції Емманюель Макрон. Український президент підняв слухавку, пояснив, що він зараз спілкується з журналістами та пообіцяв перетелефонувати за 15-20 хвилин. Зеленський пояснив, що він часто спілкується з французьким лідером.

Теги: Еммануель Макрон Володимир Зеленський

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