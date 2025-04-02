Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу

Президент: «Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор»

Окупанти завдали цілеспрямованого ракетного удару по Кривому Рогу. Усі необхідні служби на місці, усувають наслідки обстрілу та допомагають людям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. Станом на зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним та близьким», – каже він.

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Наслідки удару балістичною ракетою по місту фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Президент наголошує, припинити російський терор можна лише достатнім тиском на Москву

«На російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі. Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду», – додає глава нашої держави.

За словами Зеленського, усі подібні удари доводять, що Україні потрібно достатньо систем і ракет ППО, аби захиститися від Росії.

Нагадаємо, російські війська завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки постраждали багатоквартирні будинки. Серед постраждалих, зокрема, – 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 року

Також у ніч на 2 квітня росіяни масовано обстріляли Харків ударними дронами. Зафіксовано від 13 до 15 влучань в Холодногірському районі міста.

Крім того, уночі російські терористи обстріляли Запоріжжя. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни поцілили дронами по цивільній інфраструктурі регіону. У прифронтовій громаді Запорізької області через удар ворожого безпілотника загинула людина.

До слова, російська армія має значну перевагу в живій силі поблизу Лимана в Донецькій області, що у десять разів перевищує чисельність українських військ. Вона також готується до масштабного наступу в цьому регіоні.