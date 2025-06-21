Зеленський пояснив, як росіяни використовують обміни полоненими і тілами

Путіну важливо показати, що він готовий домовлятися. Тому кожна зустріч переговорних груп має закінчуватися чимось позитивним – обмінам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія перетворила обміни тілами та полоненими на інструмент інформаційної маніпуляції. За його словами, на полі бою обміни загиблими і навіть пораненими відбуваються вже давно – це звична практика у військових умовах. Втім, Кремль навмисно надає Україні велику кількість тіл, аби створити враження про нібито масові втрати серед українських військових. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Ви розумієте, як це працює? Тому що вони вам дають тисячі, а ви їм тисячі не віддали. Тобто на полі бою відбувалися обміни тілами, вони вже були. Але вони ніколи не виходили на якийсь публічний рівень. Це такий, по-військовому звичний елемент, коли на полі бою обмінюються вбитими. А, чесно кажучи, обмінювалися і важко пораненими. Це нормально абсолютно – обмінятися пораненими», – наголосив президент.

Зеленський вважає, що Росія свідомо застосовує масовий підхід до передачі тіл загиблих, аби змінити сприйняття реальної ситуації на полі бою й зменшити значущість власних втрат. На його думку, для російської влади це має велике значення.

«Тому що вони боялися визнання цього факту, великої кількості загиблих. Бо якщо настане такий момент, коли Путін захоче когось мобілізувати, – його суспільство буде боятися. Але якщо показати, що на кожного військового начебто сотня загиблих українців, то начебто воно не так страшно виглядає. Тобто розбити реальність, в якій ми є, де їх гине набагато більше. У нас є відеофіксація вбитих їх людей дронами тощо. Але, безумовно, вони наступали і їх загиблі залишалися на тій території, на якій вони були», – зауважив глава України.

Президент зауважив, що навіть обміни, які відбувалися без офіційних домовленостей і не мали такого масового характеру, дозволяють зрозуміти справжні наміри російської сторони. За його словами, головною метою Кремля було послабити підтримку України з боку США і домогтися припинення американської допомоги. Хоча йдеться не про нові пакети допомоги, вона все одно продовжує надходити, а отже, її скорочення є критично важливим для Росії. Саме тому, на думку Зеленського, росіяни намагаються продемонструвати свою «дипломатичність», створюючи враження готовності до переговорів з українською стороною – бажано без участі США.

«Чим можна закінчувати позитивно зустріч? Обмінами. Для цього потрібна відповідна кількість обмінів. Тобто, якщо відбудуться ще, наприклад, пару зустрічей, вони будуть демонструвати США, що йде дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни – буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 16 червня Україна повернула тіла 1245 загиблих. Репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. Правоохоронці спільно з експертними установами МВС проводять необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

Як повідомлялося, російські терористи навмисно ускладнюють Україні ідентифікацію тіл загиблих, яких передають в рамках обміну. Про це заявив очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, передає «Главком». Зазначається, що окупанти передають разом з тілами українських захисників рештки своїх військових.

Один з переданих трупів навіть одягнений у форму зразка збройних сил Росії. При ньому був паспорт громадянина РФ, військовий квиток, талон атестата військовослужбовця №1252, виписки з наказу командира в/ч №52 від 26.12.2023, жетон з написом: «ВС России МТ-146004».

До слова, Україні знадобиться понад рік, щоб ідентифікувати тіла загиблих українських громадян, які передала Російська Федерація.