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Зеленський про розмову Путіна і Трампа: Росія намагається виграти час

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський про розмову Путіна і Трампа: Росія намагається виграти час
Глава України наголосив, що готовий до будь-яких результативних форматів переговорів з РФ
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент пообіцяв жорсткі наслідки, якщо Росія й надалі висуватиме нереалістичні умови для припинення війни

Російська Федерація намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію. Україна працює, щоб тиск змушував росіян до іншої поведінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Глава нашої держави поговорив із лідером Фінляндії Александром Стуббом. «Поінформували один одного про наші контакти з партнерами, також обговорили деталі вчорашньої розмови із президентом США Дональдом Трампом. Головне, щоб дипломатія заради миру була скоординована та налаштована на справжні результати», – каже Зеленський.

Президент наголосив, що війна повинна закінчитися за столом переговорів, де мають бути представлені чіткі та реалістичні пропозиції.

«Україна готова до будь-яких результативних форматів переговорів. І якщо Росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки», – каже глава України.

Нагадаємо, вчора, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Діалог очільників двох країн тривав понад дві години. 

Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні. Очільник США заявив, що Путін нібито прагне миру і закінчення війни вже зараз. 

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях». За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».

Зеленський же після розмови з Трампом заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

До слова, Трамп висловив впевненість в тому, що диктатор Путін прагне миру і закінчення війни, коли ж йому поставили питання щодо останніх атак РФ, то американський лідер відповів: «Він веде війну, війна триває». Водночас президент США заявив, що готовий «відступити» з процесу українсько-російських переговорів, якщо не побачить прогресу.

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Теги: переговори Володимир Зеленський

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